Предложенный Россией проект стандарта промышленного интернета вещей станет международным

Эксперты Международной организации по стандартизации ISO/IEC по итогам голосования одобрили разработку проекта международного стандарта ISO/IEC Information technology. Compatibility requirements and model for devices within IIoT systems («Информационные технологии. Требования совместимости и образцы устройств промышленного «интернета вещей»). Документ был представлен на голосование от имени Российской Федерации Техническим комитетом «Кибер-физические системы» на базе РВК в партнерстве с «Ростелекомом».

Проект стандарта, одобренный к разработке ISO/IEC, устанавливает единые требования к совместимости различных устройств и систем промышленного интернета вещей (IIoT). Стандарт станет основой для реализации на практике концепции умного производства.

Сейчас из-за отсутствия единых нормативов производители на рынке интернета вещей используют собственные стандарты и протоколы, в результате чего их продукты несовместимы друг с другом. Принятие международного стандарта позволит решить эту проблему, заказчики технологий IIoT смогут использовать решения и оборудование от различных разработчиков и предприятий-изготовителей, а также проводить корректные испытания решений и оборудования на совместимость.

«Результаты голосования в ISO/IEC позволяют сказать, что российский рынок технологий «интернета вещей» не только развивается в полном соответствии с международными правилами игры, но и задает их. К решениям из России начинают прислушиваться на мировом уровне. Для дальнейшего развития интернета вещей и умного производства РВК в 2019 г. планирует разработку соответствующего предварительного национального стандарта на базе нашего технического комитета. Мы рассчитываем, что к работе над стандартами в этой области также присоединятся эксперты Центра компетенций НТИ по технологиям беспроводной связи и интернета вещей, который был создан в этом году на базе "Сколтеха"», — отметил председатель Технического комитета «Кибер-физические системы», руководитель программ РВК Никита Уткин.

Разработка международного стандарта ISO/IEC Information technology. Compatibility requirements and model for devices within IIoT systems завершится ориентировочно к концу 2020 г. В дальнейшей работе над документом помимо экспертов из России примут участие представители Кореи, Китая, США и Японии.

«Участие российских компаний, в частности «Ростелекома», в разработке международных стандартов индустриального интернета свидетельствует о признании международным сообществом нашей экспертизы в области развития технологий. Рост спроса на решения в области индустриального интернета требует разработки единых стандартов для повышения эффективности работы производственных предприятий. Стандартизация в области интернета вещей – необходимый этап реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации»», — сказал вице-президент «Ростелекома» по отраслевым решениям Роман Шульгинов.

«Росстандарт приветствует решение о поддержке российского проекта со стороны национальных органов мировых стран-лидеров в области стандартизации. Это подтверждает квалификацию российских экспертов на международной арене, а также говорит об эффективности стратегии по защите интересов национального высокотехнологичного бизнеса на новых рынках через инструменты международной стандартизации», — сказал заместитель Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта) Антон Шалаев.

Промышленный интернет вещей (IIoT) — это система, которая позволяет создавать среду, где различное оборудование, подключенное к интернету, взаимодействует между собой без участия человека и обеспечивает повышение эффективности и безопасности работы предприятия. Госкорпорация «Ростех» прогнозирует рост российского рынка интернета вещей в три раза к 2021 г. По подсчетам экспертов, в ближайшие три года рынок увеличится с текущих 93 млрд до 270 млрд руб.