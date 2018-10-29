Платформа веб-аналитики Calltouch интегрирована с Microsoft Dynamics CRM

Calltouch представил интеграцию с одной из самых популярных CRM-систем в мире – Microsoft Dynamics CRM. Настроить передачу данных из платформы веб-аналитики Calltouch в Microsoft Dynamics CRM можно менее, чем за 10 минут через программное обеспечение «ТИСА».

Несмотря на то, что Microsoft Dynamics – одна из самых сложных CRM-систем, настройка интеграции с Calltouch максимально проста для пользователя. Достаточно скачать «ТИСА» – приложение, которое устанавливается не на компьютер, а непосредственно в Microsoft Dynamics CRM. После получить ссылку на приложение у системного администратора CRM, вставить адрес в соответствующую строку настроек личного кабинета Calltouch и нажать «Передача звонков включена». После этого данные в режиме реального времени начнут передаваться из Calltouch в Microsoft Dynamics.

Microsoft Dynamics CRM популярна в сегменте недвижимости. Это связано с возможностью системы размещаться на собственном сервере клиента, а не в облаке. В других тематиках она используется реже, там, где по той или иной причине бизнесу важно хранить данные на собственных серверах в связи с требованиями служб безопасности.

Интеграция позволяет отправлять в Microsoft Dynamics CRM всю имеющуюся в Calltouch информацию о зафиксированных звонках, записывая ее в карточках клиентов. По каждому звонку отправляется подробная информация об обращении: фаза, ID звонка, ID клиента, номер переадресации, длительность разговора, статус звонка, модель атрибуции, теги Calltouch Предикт/Антифрод – всего более 40 параметров.