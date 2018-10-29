Международный аэропорт Шереметьево внедрил цифровую платформу Vmware

Международный аэропорт Шереметьево, крупнейший российский аэропорт, внедрил цифровую платформу Vmware. Решение призвано оптимизировать работу ИТ-инфраструктуры, ежегодно обслуживающей более 40 млн пассажиров аэропорта, а также ускорить предоставление ИТ-услуг посредством автоматизации процессов, обеспечив высокий уровень гибкости, контроля доступа и управления приложениями.

Перед блоком информационных технологий аэропорта Шереметьево стояли задачи оптимизации работы используемого оборудования, увеличения гибкости ИТ-инфраструктуры и уровня доступности сервисов за счет плановой миграции виртуальных машин на период обслуживания, сокращения времени развертывания новых систем, организации централизованное управление серверами, а также сохранения на прежнем уровне штатной численности персонала при масштабировании инфраструктуры, повышая при этом производительность труда и эффективность эксплуатации за счет автоматизации.

Для достижения этих целей было решено внедрить платформу управления частным облаком Vmware, которая позволила организовать мониторинг виртуальной инфраструктуры, внедрить систему оценки эффективности ее использования и прогнозирования замены и/или расширения парка оборудования.

«Мы рады, что можем помочь нашим заказчикам в таком важном вопросе, как цифровая трансформация корпоративных продуктов и бизнес-процессов. Используя платформу Vmware, заказчик получает возможность существенно сократить срок внедрения любого сервиса, что, в свою очередь, высвобождает его ресурсы и дает шанс сфокусироваться на разработке уникального и высоко-конкурентного продукта», — сказал Александр Василенко, глава представительства Vmware в России и СНГ.

Компания Vmware и аэропорт Шереметьево продолжат сотрудничество. Ведется совместная работа по оценке целесообразности применения других ключевых технологий Vmware – управление цифровым окружением пользователя, гиперконвергентная инфраструктура, программно-определяемые сети.