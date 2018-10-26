Huawei и Siemens представили решение Manufacturing Cloud Desktop

Huawei и Siemens в ходе конференции Huawei CONNECT 2018 представили совместное решение Manufacturing Cloud Desktop (облачные АРМ для производства) на базе программного обеспечения Siemens NX и платформы Huawei FusionAccess Desktop Cloud. Решение обеспечивает повышенный уровень безопасности, стабильности, гибкости и экономичности, способствуя развитию «умного» производства и Промышленности 4.0.

В отличие от традиционных инструментов, совместное решение Huawei и Siemens использует новейшее программное обеспечение Siemens NX от Siemens PLM Software в сочетании с Huawei FusionAccess Desktop Cloud, что обеспечивает гибкий и экономически эффективный доступ к рабочим местам с повышенным уровнем безопасности приложений и данных.

NX12, новейшая версия программного обеспечения NX от Siemens PLM Software – это решение нового поколения для проектирования, помогающее предприятиям раскрывать потенциал цифровых двойников на протяжении всего процесса разработки изделия. Решение от NX - это единственная масштабируемая универсальная платформа на рынке. Оно интегрирует электрические, механические и управляющие системы за счет тесного взаимодействия с Mentor Graphics Capital Harness and Xpedition. Благодаря революционной технологии Convergent Modeling оно позволяет дизайнерам беспрепятственно интегрировать геометрические элементы со сложной конфигурацией граней. Это единственная платформа для проектирования на рынке, объединяющая оптимизацию проектирования, создание сложных геометрических элементов и инструменты параметрического дизайна и дизайна свободных форм, тем самым приближая реальное использование генеративного дизайна в промышленности.

Программное обеспечение NX также предлагает новейшие методы проектирования для аддитивного производства, в том числе возможность добавлять решетку. Благодаря Convergent Modeling дизайнеры могут напрямую использовать многогранные геометрические элементы как сетчатые пространственные конструкции, чтобы избежать долгого процесса преобразования геометрических данных.

Облачные рабочие станции на основе Huawei FusionAccess 6.2 – это решение для виртуализации рабочих мест с высокопроизводительным графическим пользовательским интерфейсом для корпоративных администраторов, который позволяет быстро выделять, обслуживать и отключать доступ к виртуальным рабочим местам. Это позволяет гибко управлять виртуальными ресурсами, повышать эффективность их использования и сокращать операционные расходы (OPEX). Конечные пользователи получают кросс-платформенный доступ к приложениям и рабочим местам с тонких клиентов и других подключенных к сети устройств. Все данные находятся в облаке, что обеспечивает гибкий доступ при одновременном обеспечении безопасности и надежности хранимых данных.

Решение FusionAccess Desktop Cloud характеризуется повышенной безопасностью, надежностью, качеством обслуживания, гибкостью и эффективностью. Оно обслуживает свыше 1,5 тыс. предприятий и более 1,1 млн конечных пользователей в ста с лишним странах и регионах мира. Это решение широко используется в различных отраслях, в том числе в образовании, финансах, государственном секторе, промышленности, связи, энергетике, СМИ и др.

Недавно было завершено интеграционное тестирование решения по проектированию изделий от Siemens NX Software и решения Huawei FusionAccess Desktop Cloud. Huawei предоставила облачную платформу виртуализации и виртуальные рабочие места. Протокол Huawei Desktop Protocol (HDP) обеспечивает передачу данных при узкой полосе пропускания между оконечным устройством и облаком при одновременном обеспечении высокого качества изображения на виртуальных рабочих местах. Пакет программ NX плавно работает в среде виртуальных рабочих станций, обеспечивая пользовательский опыт, аналогичный использованию физических рабочих станций.

«С развитием и популяризацией облачных вычислений все больше отраслевых приложений будут перенесены в облако. Это сложная задача для всех поставщиков SaaS-решений – предоставить гибкий доступ к приложениям в облаке с гарантированным качеством взаимодействия с пользователем. Huawei разрабатывает передовые технологические решения для облачных вычислений и облачных рабочих мест и сотрудничает с партнерами для непрерывного совместного развития направления «умного» производства. Компания Siemens – лидер в области «умного» производства и Промышленности 4.0, она располагает революционными решениями для проектирования изделий. Совместное решение позволяет нам усилить возможности для удовлетворения растущего спроса на облачные производственные решения и предоставить эффективные и безопасные сервисы виртуализации и облачного рабочего стола для отраслевых клиентов», – сказал Ли Сяокэ (Li Xiaoke), президент департамента Huawei Global Partner в Европе.

«Работать с Huawei над запуском совместного решения для облачных рабочих мест на базе пакета NX – большая честь для нас. Это задает новую модель взаимодействия решений для конструкторского проектирования и решений для облачных рабочих мест, обогащая оба компонента новыми возможностями и делая их проще и эффективнее в использовании. Мы считаем, что тесное сотрудничество с Huawei позволит нам лучше реагировать на запросы наших клиентов по использованию облачных технологий в промышленности», – отметил Фрэнк Фан (Frank Fang), технический директор Siemens PLM Software в Зоне китайского культурно-экономического влияния (Greater China Region).