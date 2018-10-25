«Сименс» и «Бентли cистемс» объявили о запуске комплексного решения для электростанций

«Сименс» и «Бентли cистемс» объявили о запуске совместного сервисно-технологического решения для ускорения процесса цифровизации электростанций. Новый сервис открытой облачной операционной системы MindSphere на базе интернета вещей объединит расширенные возможности программного обеспечения «Бентли» и взаимодополняющие технологии и сервисную экспертизу «Сименс», благодаря чему владельцы электростанций смогут использовать все преимущества цифровизации, улучшая техническое обслуживание и его планирование.

Решение «Сименс» для управления эффективностью активов (APM), являющееся частью портфеля цифровых решений Omnivise, охватывает всю электростанцию, включая газовые и паровые турбины, а также связанные с ними генераторы и насосы, двигатели, трансформаторы, клапаны, распределительные устройства и другое оборудование, от которых зависит надежность и производительность электростанции. С помощью интеллектуальных систем предиктивного анализа решение получает данные из нескольких источников, применяет экспертные и аналитические знания, а затем интегрируется в существующую систему автоматизации управления ремонтами и техническим обслуживанием (CMMS), управления активами предприятия (EAM) заказчика для улучшения планирования технического обслуживания, сокращения перебоев в работе.

Сервисные решения APM адаптируются под уникальные потребности каждой организации с учетом таких переменных факторов, как конфигурация оборудования, ресурсы по месту эксплуатации, экспертная оценка оборудования, а также эксплуатация объекта и стратегии технического обслуживания. Объем опций варьируется от установки в локальной среде или размещения в облаке MindSphere до настройки APM «под ключ» – в полной комплектации из моделей «Сименс» – и APM как полностью интегрированного решения для управляемых сервисов, настраиваемых и запускаемых дистанционно экспертами «Сименс» по электростанции.

Лаура Андерсон (Laura Anderson), руководитель подразделения «Элементы управления и цифровизация» департамента «Сервис в области производства энергии», сказала: «APM для электростанций демонстрирует преимущества, которые этот стратегический альянс предоставит нашим заказчикам. Объединив взаимодополняющие и проверенные области знаний "Сименс" и "Бентли", это инновационное предложение поможет нашим заказчикам управлять затратами, повысить надежность, а также производительность и доступность инфраструктуры тепловых электростанций».

Грег Бентли (Greg Bentley), генеральный директор «Бентли», отметил: «Мы рады возможности предложить эксплуатационные преимущества, предоставляемые в данном случае владельцам электростанций, которые стали возможны исключительно благодаря нашей совместной работе с "Сименс" по развитию интернета вещей и функциональных цифровых двойников. В сущности, мы вместе совершенствуем APM в направлении моделирования эффективности активов, где наши инженерные технологии (ET) объединяют преимущества ИТ и операционные технологии (OT)».

APM для электростанций сочетает в себе передовые возможности программного обеспечения «Бентли» для управления активами, а также отраслевые и экспертные знания «Сименс».