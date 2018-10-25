Подтверждена совместимость «АЦК-Финансы» и отечественной ОС РЕД ОС

«БФТ» и «Ред Софт» провели тестирование на совместимость системы исполнения бюджета «АЦК-Финансы» и отечественной операционной системы РЕД ОС. Результаты испытаний показали полную совместимость. Пилотный проект был реализован в Министерстве финансов Нижегородской области.

Согласно рекомендациям Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России к 2020 году не менее 60% операционных систем, используемых в органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и 50% - в органах местного самоуправления муниципальных образований, должны быть отечественными.

Операционная система РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российского программного обеспечения и полностью соответствует требованиям законодательства, что позволяет применять РЕД ОС в государственных информационных системах до первого класса защищенности включительно и информационных системах персональных данных – до первого.

После того, как компании БФТ и РЕД СОФТ убедились в совместимости своих продуктов, был создан пилотный проект. Задача, которая стояла перед партнерами – это определить работоспособность системы «АЦК-Финансы» на РЕД ОС в режиме промышленной эксплуатации. Пилотом стало Министерство финансов Нижегородской области.

В рамках пилотного проекта было выделено рабочее место сотрудника финансового органа области, на котором были установлены операционная система РЕД ОС и система «АЦК-Финансы». Для получения качественных результатов испытания тестировался достаточно широкий функциональный состав информационной системы.

Произведена проверка создания, копирования и обработки основных документов: заявки на оплату расходов, выплату средств, получение наличных средств автономных и бюджетных учреждений, справки-уведомления, справки по расходам и т.д. В рабочем режиме были протестированы возможности просмотра расходной части бюджета, операций автономных и бюджетных учреждений, формирования проводок. Основные отчеты такие, как выписка из лицевого счета по бюджету, выписка из лицевого счета автономных и бюджетных учреждений, отчет о состоянии лицевого счета, отчеты учреждений, формируются без ошибок. Специалисты проверили корректность работы электронной подписи, соответствующей ГОСТ Р 34.10-2012.

Таким образом, в Министерстве финансов Нижегородской области была подтверждена совместимость «АЦК-Финансы» и РЕД ОС в реальных рабочих условиях и возможность полноценной замены иностранных операционных систем.