Mediatek объявила о запуске новой системы на кристалле Helio P70 с возможностями ИИ

Mediatek объявила о запуске новой системы на кристалле (SoC) Helio P70 с поддержкой передовых технологий ИИ и модернизированных центрального (CPU) и графического (GPU) процессоров для более производительной работы ИИ. Helio P70 обеспечивает поддержку изображений и камер более высокого качества, повышение производительности в играх и улучшенные сетевые возможности. P70 объединяет все обновления в одном энергоэффективном чипсете, который отвечает самым высоким требованиям пользователей.

Запуск Helio P70 стал продолжением глобального выхода на рынок Helio P60 ранее в этом году. В P70 оптимизированы флагманские функции предыдущего чипсета, что поможет расширить рынок устройств нового поколения — смартфонов с премиальными возможностями, при этом доступных по цене.

Разработанный с использованием 12-нанометровой технологии FinFET TSMC, Helio P70 поддерживает многоядерный блок обработки данных, связанных с искусственным интеллектом, (APU) с тактовой частотой до 525 МГц для быстрой и эффективной работы технологий ИИ. Чтобы максимально увеличить производительность ресурсозатратных игр, чипсет объединяет четыре процессора Arm Cortex-A73 с тактовой частотой 2,1 ГГц и четыре процессора Arm Cortex-A53 с тактовой частотой 2,0 ГГц в восьмиядерной конфигурации big.LITTLE. Для увеличения мощности P70 также поддерживает улучшенный Arm Mali-G72 MP3 с тактовой частотой до 900 МГц, который обеспечивает на 13% более высокую производительность по сравнению с Helio P60.

«Благодаря усовершенствованным технологиям ИИ, которые работают одновременно на центральном и графическом процессорах, Helio P70 обладает значительно более высокой производительностью для ИИ-приложений, при этом эффективно расходуя энергию, – сказал генеральный менеджер подразделения беспроводной связи Mediatek. — Запуск Helio P70 поддерживает курс Mediatek в области обеспечения массового рынка смартфонами с флагманскими функциями и современными технологиями».

Технологии ИИ Helio P70 обеспечивают на 10%-30% более высокую скорость обработки данных по сравнению с Helio P60. Это значит, что Helio P70 способен поддерживать более сложные функции на базе ИИ — например, распознавание позы человека в режиме реального времени и кодирование видеоинформации с применением ИИ.

Видеокодер Mediatek на базе ИИ улучшает качество видеозвонков даже при ограниченной пропускной способности сети. Эта функция может быть использована для видеозвонков в Skype и на Facebook, а также для прямых трансляций на YouTube.

Helio P70 разработан на платформе Mediatek NeuroPilot, комплексной экосистеме аппаратно-программного обеспечения для работы передовых технологий ИИ. NeuroPilot поддерживает общие наборы инструментов для ИИ, включая TensorFlow, TF Lite, Caffe, Caffe2 и специализированные решения третьих сторон.

Усовершенствованные возможности графического процессора Helio P70 позволяют обеспечить лучшую работу игр. Он оптимизирован так, чтобы снизить отклонения в частоте смены кадров и задержку сенсорного управления, а также лучше отображать визуальный ряд и получать быстрый и плавный игровой процесс.

Helio P70 поддерживает ряд функциональных возможностей изображений и видео на базе ИИ, включая бьютификацию в режиме реального времени, распознавание сцен и применение технологий дополненной реальности (AR). Чипсет обеспечивает основанное на глубоком обучении распознавание лиц с точностью 90%. Аппаратная поддержка одинарной камеры 32 МП или двойной камеры 24+16 МП дает производителям устройств большую функциональную гибкость. Три процессора обработки изображений (ISP) позволяют значительно сберегать энергию, уменьшая ее потребление на 18% по сравнению с предыдущим поколением чипсетов Helio с поддержкой модуля двойной камеры.

В Helio P70 интегрирован 4G LTE модем со скоростью загрузки 300 Мбит/с. Поддержка двойного модуля 4G VoLTE обеспечивает бесперебойную связь двух SIM-карт для более высокого качества звонков и быстрого соединения. Helio P70 также поддерживает технологию смарт-антенны Mediatek, которая автоматически использует лучшую комбинацию антенн, чтобы сохранять качество сигнала.

Helio P70 уже на этапе массового производства. Ожидается, что первые устройства на базе чипсета появятся на рынке к ноябрю 2018 г.