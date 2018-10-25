Delta Electronics объявила о завершении строительства первого в мире «зеленого» ЦОДа

Delta Electronics, мировой лидер в области решений для управления электропитанием и терморегулирования, при поддержке Американского Совета по экологичному строительству (USGBC) объявила о том, что разработала и построила первый в мире «зеленый» ЦОД, сертифицированный по стандарту LEED v4 ID+C Gold для своего научно-исследовательского и производственного центра в городе Уцзян (КНР). Цель Delta – создавать «зеленые» здания везде, где она ведет деятельность; за последние десять лет компания возвела в разных странах 26 таких сооружений.

Площадь ЦОДа Delta в Уцзяне всего 135 м², но он выполняет обработку важных корпоративных данных компании: критически важных систем и приложений, таких, как ERP-системы, электронная почта и управление бизнес-процессами. Экологические сертификаты LEED от USGBC признаны самыми авторитетными в мире. Наличие у здания такого сертификата означает, что помещения и процесс строительства удовлетворяют высочайшим «зеленым» стандартам и обеспечивают самый высокий уровень надежности и стабильности.

При проектировании ЦОДа была поставлена задача уменьшить количество физических серверов, при этом удовлетворить растущий спрос на ИТ-услуги и снизить энергопотребление. Виртуализация серверов оптимизировала использование ресурсов, упростила управление системами и позволила добиться большей гибкости от традиционной конфигурации.

Одной из задач ЦОДа являлась наглядная демонстрация клиентам передовых технологий компании, что потребовало централизации ресурсов и общей системной интеграция. При организации ЦОД в офисном здании пришлось учитывать такие ограничения, как доступная площадь, высота этажа, а также наличие и количество наружных окон.

Инжиниринговая группа Delta особое внимание уделила четырем ключевым аспектам: электропитанию, кондиционированию, стойкам и системе мониторинга. ЦОД был разделен на изолированные друг от друга холодную зону и горячую зону с 24 стойками. В течение пяти лет энергопотребление в ЦОДе достигнет 140 кВт. На видеостену, составленную из 2х2 ЖК-мониторов, выводятся данные системы управления инфраструктурой, информация о загрузке ИТ-оборудования и изображения с камер видеонаблюдения в реальном времени. Это помогает проводить мониторинг и управлять энергопотреблением ЦОДа.

В ЦОД в Уцзяне Delta разместила собственное оборудование и энергосберегающие решения. По критериям LEED высокую оценку получили выбор местоположения и транспортная доступность, энергопотребление и атмосфера, а также эффективность расходования воды.

В системе электропитания ЦОДа применены ИБП Delta Modulon серии DPH — высокопроизводительные, полностью модульные устройства с КПД преобразования AC-AC до 96%. Горячая замена модулей питания дает возможность модернизировать ЦОД в долгосрочной перспективе без перерывов в обслуживании. Кабинет распределения питания, размещенный в стойке, также имеет модульную конструкцию. Количество его выходных размыкателей с возможностью горячей замены и двумя комплектами распределительных щитов может быть доведено до 42. Это обеспечивает надежную защиту по питанию и возможности контроля, а гибкость и масштабируемость позволяет без труда адаптировать систему к фактическим требованиям распределения электроэнергии. Все эти особенности гарантируют, что ЦОД в Уцзяне может быть легко расширен для удовлетворения растущих ИТ-потребностей в течение следующих пяти лет. Дополнительный уровень безопасности в ЦОДе обеспечивают системы пожаротушения и распознавания лиц.

Сделать объект по-настоящему «зеленым» также помогло использование возобновляемых источников энергии, адаптация системы охлаждения к локальным условиям и другие особенности ЦОДа в Уцзяне. Фотоэлектрическая система, установленная на крыше научно-исследовательского и производственного центра, генерирует 4% электроэнергии, необходимой для работы ЦОДа, а это — почти 20 тыс. кВт*ч в год. В том числе благодаря эффективному использованию возобновляемых источников энергии уцзянский ЦОД Delta прошел сертификацию LEED.