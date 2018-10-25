Avaya представила новые решения в области унифицированных коммуникаций

Avaya продемонстрировала свои инновационные решения, объединяющие в себе аспекты работы унифицированных коммуникаций и контакт-центров, на выставке GITEX Technology Week 2018. Представленные решения позволяют расширить возможности взаимодействия как сотрудников с клиентами, так и сотрудников внутри компании за счет использования передовых технологий и открытых интерфейсов взаимодействия с решениями партнеров.

На стенде компания представила решения, которые были разработаны для заказчиков со всего мира совместно с технологическими партнерами Avaya. Эти решения позволяют использовать преимущества таких передовых технологий, как искусственный интеллект, машинное обучение, интернет вещей, блокчейн, технологий автоматизации и анализа данных, что позволяет решать реальные задачи, с которыми сталкивается бизнес. Сюда относятся решения для улучшения процессов коммуникаций, повышения эффективности сотрудников и увеличения степени удовлетворенности клиентов в гостиничном бизнесе, здравоохранении, секторе финансовых услуг, а также в правительственном сегменте.

Среди представленных решений был совместный проект Avaya и компании Sun Com для Межрегионального клинико-диагностического центра (МКДЦ) в Казани, крупнейшего регионального кардиологического центра в России. Решение для телемедицины и цифровой клиники было разработано и внедрено на базе Avaya Equinox, расширяющего возможности по использованию опыта каждой операции благодаря детальной записи всего, что происходит на её протяжении. Это решение позволяет проводить обучение, поддержку, консультации в режиме реального времени с другими медицинскими специалистами и экспертами, а также дистанционные консультации с пациентами – все это без необходимости «личных» посещений. Технологии AVAYA также позволили «трансформировать» процесс внутренних коммуникаций сотрудников клиники, повысив уровень доступности абонентов и предоставив безопасный сервис обмена мультимедийными сообщениями благодаря использованию мобильных устройств с приложением Equinox. Это безусловно повышает эффективность использования медицинских ресурсов, а также помогает специалистам принимать своевременные, обоснованные и точные решения. Кроме того, решение вносит значительный вклад в процессы обучения и повышения квалификации в рамках развития федеральной программы здравоохранения.

Также Avaya представила новые возможности для разработки ПО, благодаря улучшенным API для платформ контактных центров Oceana и унифицированных коммуникаций Equinox. Эти возможности включают в себя работу с ИИ, обработку естественного языка, аналитику и когнитивное машинное обучение – все, что позволит расширить функционал уже внедренных решений Avaya и более эффективно развивать взаимодействие как с клиентами, так и между сотрудниками.

В рамках GITEX 2018 Avaya представила первую в мире социальную платформу для чат-ботов, объединяющую большое количество чат-ботов, работающих в разных доменных зонах и в разных сегментах бизнеса. Подобная социальная платформа для взаимодействия чат-ботов позволит каждому из них в автоматизированном режиме собирать и обрабатывать необходимую информацию, расширяя объем знаний каждого чат-бота. Данное решение является развитием платформы Avaya Ava, объединяющей возможности ИИ для интеграции в сервисы обмена сообщениями и автоматизации цифрового взаимодействия.

Нельзя не сказать и о так называемом «размытии границ» между решениями Avaya, за счет их единой основы и гибкой кастомизации, что делает каждого сотрудника частью единой системы коммуникаций, определяющей клиентский опыт. На выставке GITEX 2018 посетители смогли ознакомиться с подробным инновационными решениями, оценить удобство их использования и управления коммуникационными возможностями.

В этом году Avaya в очередной раз получила статус Глобального лидера (Worldwide Leader) как среди поставщиков инфраструктуры контактных центров, так и среди поставщиков решений для унифицированных коммуникаций по версии Gartner 2018 Magic Quadrants.

«Каждый год на выставке GITEX наши заказчики, партнеры и коллеги по отрасли ориентируются на Avaya для определения стратегии дальнейшего развития своих технологий. Мы продемонстрировали ряд уникальных для отрасли решений. Avaya открыта к сотрудничеству с представителями абсолютно любых организаций. Мы готовы показать, как наши комплексные платформы способны обеспечить решающее преимущество для вашего бизнеса в условиях цифровой экономики», – сказал Нидаль Абу-Лтаиф (Nidal Abou-Ltaif), президент Avaya International.