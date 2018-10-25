«Алмател» представил услугу подключения аналогового видеонаблюдения к «облаку»

«Алмател» представил В2В-клиентам комплексную услугу видеонаблюдения, которая позволяет объединить в одном интерфейсе любые типы камер и вести запись как локально на видеорегистратор, так и в облачное хранилище оператора.

Услуга может быть реализована в рамках IP и аналоговых систем, уже развернутых у клиента. При этом даже аналоговые камеры при подключении к «облаку» приобретают функционал интеллектуального видеонаблюдения и аналитики. Такие модули, как «умная охрана периметра», «контроль машин и лиц», «противопожарная охрана», «мониторинг персонала и покупателей» становятся доступны для систем и камер любого типа.

Предложение в первую очередь адресовано предприятиям среднего и малого бизнеса - кафе, магазинам, офисам, салонам красоты. Решение является доступным по цене и дает возможность свести камеры разного типа в единый интерфейс наблюдения; получить удаленный доступ к видео через web и мобильные приложения; заменить и восстановить вышедшую из строя систему.

«Мы расширяем спектр услуг, связанных с видеонаблюдением, и предлагаем универсальное, недорогое и продвинутое решение, которое позволяет преодолеть ограниченный функционал аналоговых камер, придать им возможности «умного» видеонаблюдения. – сказал генеральный директор «Алмател» Александр Гадалов. – Сервис создан по запросу наших действующих клиентов, и мы уверены в том, что он будет востребован и бизнесом, и физическими лицами».