ADMS-решение Schneider Electric управляет энергией Бразилии

Schneider Electric внедрила новую платформу для работы с энергосетями во всех энергораспределительных подразделениях CPFL Holding – одной из крупнейших электроэнергетических компаний Бразилии, осуществляющей передачу и распределение энергии для более чем 9,4 млн граждан в 679 муниципалитетах страны.

Система управления ADMS Schneider Electric (Advanced Distribution Management System) объединяет модули SCADA, OMS, DMS и EMS в интегрированном решении, разработанном специально для нужд CPFL Holding. Основной проблемой компании до недавних пор оставалось устаревание энергосистемы и отсутствие уровней избыточности существующих систем (SCADA, OMS и т.д.). Задача заказчика заключалась в построении новой системы передачи и распределения, основанной на Smart Grid-инфраструктуре. Для ее внедрения потребовалась общая интегрированная рабочая платформа, рассчитанная на 5 энергораспределительных систем в штатах Риу-Гранди-ду-Сул и Сан-Паулу. Обеспечить оптимальный ответ в соответствии с глобальными тенденциями энергетического сектора позволило внедрение технологий Schneider Electric.

Благодаря ADMS-решению Schneider Electric CPFL Holding добилась повышения эксплуатационной эффективности, снизив издержки и улучшив нормативные показатели. Кроме того, внедрение технологий мирового энергетического вендора позволило увеличить эффективность и масштаб автоматизации с использованием данных, получаемых из энергосетей в реальном времени. Все эти меры в конечном счете позволили обеспечить потребителей CPFL высоким качеством и непрерывностью поставок энергии.

«Проект с Schneider Electric – это инвестиции, которые обеспечивают устойчивый рост рынка распределения электроэнергии и повышают качество энергоснабжения. Интеграция систем в единую платформу поможет нашим дистрибьюторам уменьшить потери энергии и более оперативно действовать в случае перебоев», - сказал Луис Энрике Феррейра, вице-президент CPFL по регулируемым операциям.

Интегрированная с EcoStruxure Grid, системной архитектурой Schneider Electric на базе IT/OT, система EcoStruxure ADMS предлагает электросетевым компаниям комплексное решение для администрирования, контроля, мониторинга, анализа, оптимизации, планирования, моделирования и обучения. EcoStruxure Grid – это модульная и гибкая платформа с общим пользовательским интерфейсом, моделированием данных, механизмом интеграции и защищенной инфраструктурой. Она обеспечивает энергоэффективность, реагирование на спрос и использует технологии распределенных энергоресурсов.