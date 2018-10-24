Oracle представила новинки в области управления талантами

Oracle анонсировала инновационные новинки на базе искусственного интеллекта и другие обновления в облачном решении Oracle Human Capital Management (HCM) Cloud. Они позволят организациям соответствовать растущим ожиданиям кандидатов и сотрудников. Передовые инновации помогают HR-командам переосмыслить процессы управления людьми и талантами для того, чтобы быстрее формировать более сильные команды, снизить текучесть кадров и усовершенствовать опыт сотрудников.

Быстро меняющиеся требования современной экономики талантов заставляют HR-специалистов реорганизовать установленные процессы, чтобы получить целостное представление об опыте, навыках и карьерных стремлениях талантливых сотрудников. В анонсированной версии Oracle HCM Cloud эта задача решается путем упрощения HR-процессов и повышения качества работы сотрудников, чтобы помочь HR-подразделениям достичь реального соответствия между должностными обязанностями каждого сотрудника и общими бизнес-целями организации.

«Постоянно меняющиеся ожидания кандидатов и сотрудников являются одной из самых больших сложностей, с которыми сегодня сталкиваются организации. Они приводят к росту текучести кадров и повышению затрат на рекрутмент, - сказал Крис Леоне, старший вице-президент по разработке продуктов Oracle HCM Cloud. - Ожидания продолжат меняться быстрее, чем большинство организаций в состоянии развиваться или придумывать новый опыт сотрудника, и это постоянное движение потребует от HR-подразделения непрерывной адаптации и инноваций. Продолжая интегрировать новейшие технологии в области искусственного интеллекта и машинного обучения в Oracle HCM Cloud, мы помогаем нашим клиентам упростить работу и обеспечить оптимальный опыт сотрудников».

Oracle HCM Cloud позволяет HR-экспертам соответствовать растущим ожиданиям постоянно меняющегося персонала и бизнес-среды, предоставляя полную и мощную платформу, охватывающую весь жизненный цикл сотрудников. Анонсированные обновления Oracle HCM Cloud подтверждают намерения корпорации Oracle сделать работу более простой, умной и гибкой.

Сотрудники получают более простой и понятный пользовательский опыт благодаря искусственному интеллекту и машинному обучению.

Масштабируемый HR-консьерж и цифровые помощники: повышение вовлеченности и уровня удовлетворенности сотрудников, а также продуктивность HR-команды благодаря возможности для сотрудников быстро и легко получить ответы на распространенные вопросы, связанные с HR, у обученного HR-бота.

Мобильно-ориентированный интерфейс: уникальный «отзывчивый» дизайн для мобильных устройств предоставляет сотрудникам и менеджерам единый и персонализированный опыт независимо от того, на каком устройстве они работают - на персональном компьютере, планшете или мобильном телефоне. Организации могут управлять доступом пользователей для защиты конфиденциальной информации сотрудников за счет того, что HR-отдел способен ограничивать доступ пользователей к возможностям HCM-решения, основываясь на их местоположении.

Настраиваемые списки действий для рабочих процессов: позволяют повысить продуктивность HR-подразделения за счет упрощения процессов, политик и процедур с помощью основанных на правилах процессов, которые автоматизируют управление контрактами для определенных работников, учитывая специфику профсоюзов и коллективных трудовых договоров.

Интеграция рекрутинга с LinkedIn: новая интеграция с LinkedIn упрощает поиск кандидатов путем предоставления бесшовного и эффективного опыта рекрутера. Новые возможности интеграции включают автоматизированный подбор кандидатов, поиск сотрудников, обработку рекомендаций и связь с системой рекрутинга.

Мощные инструменты на основе искусственного интеллекта помогаюуправлять талантами, основываясь на данных, что позволяет организациям принимать более продуманные и стратегические бизнес-решения.

Умный поиск сотрудников с функцией «самый подходящий кандидат»: сокращение уровня текучести персонала и времени на подбор благодаря тому, что рекрутеры могут выйти за рамки стандартного анализа соответствия профилей, дополнительно учитывая такие факторы, как вероятность принятия предложения, прогнозы эффективности и ожидаемый срок работы в должности.

Самообучающееся управление рисками на основе продвинутых элементов контроля в HCM: снижение затрат на соблюдение нормативных требований, предотвращение мошеннических платежей и разделение ролей благодаря использованию машинного обучения при обнаружении аномалий в системе доступа, а также для повышения безопасности и конфиденциальности данных.

Инновации помогают сотрудникам взаимодействовать, повышать квалификацию и быть частью уникальной корпоративной культуры независимо от выбранной платформы.

Стратегическое планирование персонала: проактивное планирование и оптимизация персонала компании, оценка нехватки талантов и пробелов в навыках, визуализация потенциального влияния на численность и затраты на персонал, а также моделирование организационной структуры для поддержки постоянно ускоряющихся темпов изменений в бизнесе.

Персональный бренд: повышение вовлеченности сотрудников, помощь им в оттачивании навыков и формировании персонального бренда благодаря распространению сотрудничества с коллегами и использованию рекомендаций наставников.

Новая интеграция управления талантами с LinkedIn: Новые интеграционные возможности с LinkedIn помогают HR-командам вовлекать и удерживать сотрудников, развивая их таланты, повышая внутреннюю мобильность и расширяя возможности развития карьеры.

Дизайн-студия по разработке опыта сотрудника в HCM-решении: повышение удовлетворенности персонала и рост продуктивности HR-подразделений за счет формирования такого опыта сотрудника, который соответствует корпоративной культуре, а также благодаря возможности для HR-специалистов конфигурировать, персонализировать и упрощать HR-процессы самостоятельно, без привлечения ИТ-специалистов.