«Корус консалтинг» оптимизирует бюджетирование в BNS Group с помощью Anaplan

«Корус консалтинг» начал проект по созданию автоматизированной системы бюджетирования на облачной платформе Anaplan в BNS Group.

Ранее финансовая служба BNS Group использовала для бюджетирования MS Excel и программное обеспечение Prophix. Сбор и консолидация бюджетов требовали много времени, отсутствовала возможность проводить сложные расчеты бюджетов и сценарный анализ в режиме реального времени из-за большого количества разрозненных таблиц. Руководство группы приняло решение оптимизировать финансовое планирование за счет упрощения процесса сбора бюджета, увеличения прозрачности данных и возможности моделирования и анализа данных в режиме реального времени.

В результате тщательного исследования рынка в поиске инструмента для решения этих задач была выбрана платформа Anaplan, занимающая лидирующие позиции в классе облачных решений для финансового планирования и анализа по данным отчета Gartner Magic Quadrant за 2018 г. Anaplan предоставляет единую среду для решения множества задач по бизнес-планированию и позволяет бизнес-пользователям самостоятельно развивать свои модели, создавать различные сценарии и прогнозы, моделировать в режиме онлайн.

«Для нас было важно найти решение, которое позволит ускорить процесс финансового планирования в разы, предоставит широкие возможности для моделирования ситуаций, а также увеличит уровень детализации планирования за счет быстрой обработки и расчета постоянно возрастающего объема данных. Платформа Anaplan прекрасно удовлетворяет эти потребности», – сказала Елена Щеголькова, руководитель департамента внутренней финансовой отчетности BNS Group.

«Мы рады, что нашим партнером по внедрению стал “Корус консалтинг”. Благодаря эффективной совместной работе нашей команды со специалистами интегратора проект реализуется в кратчайшие сроки и многое из того, что нам ранее казалось невозможным, уже сейчас предоставляет платформа Anaplan», – отметила Анна Морейдо, руководитель сектора управленческого учета BNS Group.

Для реализации проекта была приглашена ГК «Корус консалтинг», которую связывают с BNS Group успешные партнерские отношения, и которая обладает многолетним опытом в автоматизации бизнес-процессов в предприятиях розничной торговли. В BNS Group был создан центр компетенции Anaplan, что позволит заказчику в будущем развивать систему собственными силами, не привлекая внешних консультантов.

В планах проекта интеграция Anaplan с существующей ERP-системой на базе Microsoft Dynamics NAV для загрузки факта и построения план/факт отчетов.

«Активная позиция сотрудников BNS Group на всех уровнях и ключевые особенности Anaplan дали возможность заказчику получить первые результаты в очень сжатые сроки. Уверена, что центр компетенций позволит компании использовать и главное преимущество платформы – объединить результаты различных моделей планирования в единой среде для принятия управленческих решений и создать в компании систему настоящего интегрированного бизнес-планирования», – сказала Наталья Демина, директор по развитию бизнеса департамента CPM ГК «Корус консалтинг».