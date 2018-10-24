2Test поставила коммутаторы транспортной серии для системы мониторинга на водном транспорте «Мортеха»

2Test, российский производитель и поставщик промышленных коммуникационных решений, принял участие в проекте по организации системы видеонаблюдения и мониторинга на судах для заказчика «Мортех», специализирующегося на разработке технических средств мониторинга на водном транспорте.

Перед компанией 2Test была поставлена задача создания отказоустойчивой сети передачи данных в судовых системах видеонаблюдения и мониторинга на базе промышленных Ethernet-коммутаторов, обладающих высокой эксплуатационной надежностью и возможностями масштабирования в будущем. Для реализации проекта компания 2Test предложила использование промышленных Ethernet-коммутаторов транспортной серии ORing TGS-9200-M12.

Поставленные управляемые гигабитные коммутаторы успешно прошли тестовые испытания заказчика.

Промышленные Ethernet-коммутаторы ORing TGS-9200-M12 серии Transporter предназначены для построения надежной сети связи в системах автоматизации и управления на различных видах транспорта — кораблях, поездах, автомобильном и специальном транспорте. Надежная работа в условиях сильных вибраций и ударов, в диапазоне температур от -40°С до +70°С, подтверждена сертификацией EN50155.

Коммутаторы ORing TGS-9200-M12 обладают широкими функциональными возможностями, поддерживают кольцевое резервирование, имеют 20 портов 10/100/1000 Мбит/c с разъемами M12, обеспечивающими надежное крепление кабеля в условиях эксплуатации на транспорте. В случае потери соединения восстановление работоспособности производится за время менее 30 мс.

Устройства поддерживают удаленное управление и настраиваются с помощью веб-интерфейса, утилиты Open-Vision, протокола Telnet или консоли CLI. Помимо стандартных протоколов MSTP/RSTP/STP, обеспечивающих работу в кольце с сетевым оборудованием других производителей, коммутаторы используют технологии безопасности соединения от производителя O-Ring, Open-Ring, O-Chain.

В результате проекта заказчик оперативно получил надежное промышленное оборудование связи для организации системы видеонаблюдения и технического контроля состояния водного транспорта.