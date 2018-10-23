«Швабе» запатентовал устройство для измерения тока в высоковольтных сетях

Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» изобрел универсальный оптический измеритель переменного и постоянного тока. Устройство защищено патентом РФ и будет применяться в электроэнергетике.

Разработка основана на эффекте Фарадея. Отличительная особенность изобретения – использование в качестве первого поляризатора призмы Волластона. Ее применение позволяет измерять как переменный, так и постоянный ток. Авторами проекта являются специалисты «Швабе – Технологическая лаборатория», входящего в состав холдинга.

«Предлагаемый оптический измеритель пожаро- и взрывобезопасен, а также универсален как по роду тока, так и по классу напряжения. Еще одним преимуществом является его цена, которая существенно ниже других приборов измерения», – отметил генеральный директор «Швабе – Технологическая лаборатория» Федор Броун.

В настоящее время для измерения переменного тока в высоковольтных сетях используются традиционные электромагнитные трансформаторы или сложные и дорогостоящие оптические измерители. В этом плане инициативная разработка инженеров и технологов предприятия имеет ряд преимуществ. Ожидается, что ее появление на российском рынке составит серьезную конкуренцию уже существующим устройствам.

Новый оптико-электронный измеритель предназначен для использования в высоковольтных сетях различных классов на цифровых подстанциях и других электроустановках. Основными заказчиками продукции станут предприятия электроэнергетического комплекса России.

Холдинг «Швабе» входит в состав радиоэлектронного комплекса госкорпорации «Ростех», который участвует в создании новой цифровой подстанции в РФ. Разработанное в «Швабе – Технологическая лаборатория» устройство может стать одной из составляющих этого крупного проекта.