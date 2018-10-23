СХД «Рэйдикс» и «Нэтберг» прошла испытание реальной нагрузкой

СХД «Нэтберг» Aeon S200-RX M2 получила положительную оценку по итогам тестирования в Управлении инфраструктурных сервисов «Центра информационных технологий» Тульской области. Об этом говорится в пресс-релизе «Рэйдикс», направленном в редакцию CNews.

Технические специалисты центра подтвердили заявленную производительность СХД и отметили широкие возможности управления платформой. Эти качества делают решение оптимальным для использования в SMB-секторе.

Отдельным преимуществом СХД является ее отечественное происхождение и разработка ОС в российской компании «Рэйдикс». Тестирование также подтвердило высокий уровень оперативной технической поддержки «Нэтберг», которая велась на русском языке.

Специалисты центра дали свои рекомендации по размещению СХД и расположению элементов контроля на панели управления. Также была отмечена возможность добавления портов, расширения оперативной памяти и легкий доступ к компонентам СХД.