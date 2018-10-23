Очки Microsoft Hololens помогают ускорить сборку космического корабля NASA Orion

Инженеры Lockheed Martin, которые по заказу NASA собирают космический корабль Orion, используют в работе очки Microsoft Hololens. Гарнитура помогает визуализировать инструкции и конечный результат сборки, избавляя от необходимости изучать тысячи страниц бумажных руководств. Orion разрабатывается для доставки космонавтов и грузов на МКС, а в дальнейшем для совершения пилотируемых полетов на Луну и на Марс.

Благодаря Hololens инженеры могут видеть голограммы, смоделированные в специальной программе от Scope AR, которые накладываются на элементы, над которыми они работают. Каждая деталь модели снабжена комментарием о том, как ее следует устанавливать, а информация о том, как следует закручивать болты, выводится рядом с соответствующим отверстием. Также для каждого инженера определенным цветом подсвечиваются только те детали, которые соответствуют его специализации.

Ранее Microsoft и NASA запустили совместный проект Sidekick, в рамках которого космонавты МКС использовали гарнитуры Hololens в ремонте, при проведении экспериментов и для коммуникации с инженерами, находящимися на Земле.