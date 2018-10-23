Исследование IDC: объем поставок СХД на российский рынок вырос на 7,2%

По результатам исследования IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker, во втором квартале 2018 г. на российский рынок было поставлено внешних систем хранения данных на общую сумму $76,08 млн суммарной емкостью 138 984 ТБ.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, емкость поставленных систем увеличилась на 3,5%, при этом объем поставок в денежном выражении, в долларах США, увеличился на 7,2%.

По результатам квартала лидером российского рынка внешних систем хранения данных стала компания Dell Technologies (объединенные поставки Dell и EMC), которая увеличила свою рыночную долю в емкостном выражении до 28%. Во втором квартале 2018 г. максимальный рост поставленной емкости продемонстрировала компания IBM, отгрузив внешних систем хранения данных совокупной емкостью почти на 63% больше, чем годом ранее. Поставки систем Hewlett Packard Enterprise и NetApp также увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.

«Рынок в целом продемонстрировал повышение спроса, и на этом фоне большинство вендоров показали рост как по количеству поставленных СХД, так и в денежном выражении. Системы на базе HDD, сохраняя существенную долю с точки зрения совокупной емкости, не показали прироста в объемах заказанных емкостей и продемонстрировали отрицательный рост в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. Вместе с тем продолжающиеся инвестиции в модернизацию инфраструктуры поддерживают спрос на гибридные системы хранения данных и, в особенности, системы на базе флэш-памяти. Так, рост поставленных емкостей флеш-систем составил более чем 50% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. Также продолжает наблюдаться спрос на системы среднего ценового сегмента, объем которых в денежном выражении составляет около 60%», – сказал Михаил Лебедев, менеджер программы исследований рынка корпоративных систем, IDC Россия.