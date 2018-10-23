«Диасофт» привел свои решения в соответствие с требованиями МСФО 9

«Диасофт» завершил комплекс технических работ по подготовке к требованиям МСФО (IFRS) 9, вступающим в силу с 1 января 2019 г. Компания привела в соответствие с новым стандартом линейку продуктов Diasoft FA# Beans, а также выпустила промышленную версию специализированного решения «Финансовые активы и обязательства», которое позволяет банкам с различной методологией практически без доработок, только настройками, решить бизнес-задачи по алгоритмизации расчета показателей по МСФО 9.

В соответствии с положением 579-П компания «Диасофт» поддержала бухгалтерский учет по стандартам МСФО 9 во всех продуктах линейки Diasoft FA# Beans. Так, внесены соответствующие изменения в продукт «Денежные рынки» в части сделок по межбанковским кредитам. В продукте «Фондовые рынки» серьезной доработки потребовал функционал операций с эмиссионными и ценными бумагами на биржевом и внебиржевом рынке, включая вложения в ценные бумаги и сделки РЕПО, компонент вексельного учета и эмиссий собственных облигаций. Также стандарт МСФО 9 поддержан в продуктах «Кредиты», «Депозиты», «Гарантии», «Аккредитивы» и «Резервы».

Как отмечают эксперты «Диасофт», процесс ведения бухучета значительно усложнился в контексте вступления в силу новых требований МСФО (IFRS) 9. Выполнять эти трудоемкие расчеты поможет новый продукт линейки Diasoft FA# Beans – «Финансовые активы и обязательства», который учитывает сложные алгоритмы, использующие не только данные, которые хранятся в системе, но и информацию из внешних статистических моделей, рейтингов и другие внешние данные, необходимые для расчета. Продукт позволяет гибко настроить модели для классификации и оценки различных активов и обязательств.

«Для целей бухучета с 1 января 2019 г. потребуется рассчитывать суммы корректирующих проводок, а это функция, ранее не свойственная АБС. Соответственно, для этого мы реализовали новый продукт "Финансовые активы и обязательства" – своего рода конструктор, который гибко настраивается под любую методологию, выбранную банком. Таким образом, мы можем предложить, как универсальное решение, так и гибкое, основываясь на потребностях конкретного заказчика», – сказал Виктор Русалеев, исполнительный директор бизнес-направления «Финансовые рынки Diasoft FA#» компании «Диасофт».

Промышленная версия продукта доступна для заказчиков «Диасофт» с 9 октября 2018 г.