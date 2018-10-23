«Актив» и НТЦ ИТ «РОСА» подтвердили совместимость USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» с ОС ROSA

«Актив» и НТЦ ИТ «РОСА» провели очередную серию тестовых испытаний, которые подтвердили совместимость USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» с операционными системами семейства ROSA - Fresh, RED, RELS, RELD, «КОБАЛЬТ», «ХРОМ», «НИКЕЛЬ».

Были протестированы Рутокен S, Рутокен Lite, Рутокен ЭЦП 2.0/Рутокен ЭЦП 2.0 micro, Рутокен ЭЦП 2.0 Flash, Рутокен ЭЦП PKI, Рутокен ЭЦП 2.0 Touch, Рутокен 2151, Рутокен ЭЦП Bluetooth, смарт-карты Рутокен ЭЦП и Рутокен ЭЦП 2.0.

По результатам проведенных тестов был выпущен и подписан сертификат, подтверждающий корректность совместной работы решений. Кроме того, продукция «Рутокен» рекомендована в качестве ключевых носителей в среде операционных систем ROSA.

Компании «Актив» и НТЦ ИТ «РОСА» являются технологическими партнёрами с 2015 года. НТЦ ИТ «РОСА» - разработчик системного ПО, в том числе по требованиям российского законодательства в области защиты информации. В линейке продуктов — настольные и серверные операционные системы с оригинальным эргономичным интерфейсом, системы разворачивания облачных и инфраструктурных сервисов. Решения НТЦ ИТ «РОСА» предназначены для образовательных учреждений, государственных и коммерческих структур.

«Здорово, что вместе с нашими коллегами из компании “Актив” мы работаем над цифровой и технологической независимостью нашей страны, инвестируя в собственные инновационные продукты. Так наши клиенты смогут получить качественные проверенные решения Рутокен в области аппаратной аутентификации и электронной подписи при создании защищенных автоматизированных систем, использующих ОС ROSA», - отметила Владислава Васильева, генеральный директор «НТЦ ИТ РОСА».

«Поддержка линейки продуктов Рутокен в ОС ROSA открывает новые возможности для наших заказчиков из государственного сектора. Операционная система, разработанная коллегами из НТЦ ИТ «РОСА», сертифицирована ФСТЭК России. Это говорит о подтвержденной на самом высоком уровне степени защиты данных. Наши продукты Рутокен также сертифицированы ФСБ и ФСТЭК России и включены в единый реестр отечественного ПО. Совместное использование наших решений обеспечит максимальный уровень доверия и безопасности информационных систем, работающих в государственных предприятиях», - отметил Кирилл Мещеряков, директор по управлению продуктами Рутокен «Актив».