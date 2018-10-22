В Психиатрической клинической больнице № 1 им. Н.А. Алексеева внедрена UC-платформа Panasonic

«Астром-М», партнер Panasonic, обладающая статусом Регионального Технического центра Премиум, завершила модернизацию телекоммуникационной телефонной системы Психиатрической клинической больницы № 1 им. Н.А. Алексеева департамента здравоохранения города Москвы. В рамках проекта в медицинском учреждении развернута распределенная телефонная сеть на базе новейшей UC-платформы Panasonic КХ-NXS2000.

Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева - одно из старейших медицинских учреждений Москвы. Структура больницы сегодня включает головной офис (в историческом здании) и разветвленную сеть из 19 филиалов в разных районах Москвы. Для поддержания высокого качества обслуживания клиентов медицинскому учреждению потребовалась модернизация существующей телефонной системы. Требовалось высоконадежное оборудование, поддерживающее все современные стандарты связи и совместимое с телефонными аппаратами разных моделей, установленными ранее. Компания «Астром-М» предложила решение, центральным узлом которого стала новейшая UC-платформа KX-NSX2000.

UC-платформы серии KX-NSX - масштабное решение корпоративного класса. Недавно появившиеся на российском рынке они представляют собой не просто IP-АТС, а полноценные сервера унифицированных коммуникаций. В отличие от IP-платформ предыдущих поколений новая серия KX-NSX отличается большей емкостью и поддерживает до 2000 IP-абонентов.

Сетевая структура на базе KX-NSX позволяет объединять в сеть до 31 IP-платформ серии KX‑NS с возможностью центрального администрирования. В рамках проекта во всех филиалах Психиатрической клинической больницы № 1 были установлены малые IP-платформы (IP-АТС) KX-NS500.

Аналоговая и цифровая ёмкость при использовании новейшей UC-платформы KX-NSX2000 в рамках общей системы сохраняется за счет подключения предыдущих линеек IP-АТС в качестве дополнительных блоков расширения (шлюзов). Это стало одним из требований к обновленной системе, т.к. в медучреждении уже использовалась IP-АТС KX-TDE600. В рамках проекта IP-АТС KX-TDE600 в главном задании была объединена с KX-NSX2000 с помощью NS1000RUG.

Чтобы сделать работу врачей и административного персонала максимально комфортной и мобильной, сотрудники «Астром-М» разработали надежное и экономически привлекательное решение, которое покрыло всю территорию больницы микросотовой DECT-сетью на базе IP-DECT базовых станций KX-NS0154. Данная модель поддерживает два способа синхронизации: по воздуху и по LAN. Последняя, в свою очередь, гарантирует, что окружающая среда не повлияет на настройки станции. Руководство больницы планирует дальнейшее расширение микросотовой DECT-сети. Благодаря заложенной в KX-NS0154 возможности увеличения числа каналов с первоначальных 4 до 8 посредством ключей активации апгрейд системы не потребует много времени и дополнительных затрат.

В UC-платформе также реализована новая концепция универсального доступа пользователя к любым устройствам в рамках системы. Офисный номер не привязан к определенному аппарату. Каждому абоненту можно назначить один внутренний номер на несколько устройств: офисный телефон, DECT и мобильный телефон. Благодаря этому сотрудник сможет развернуть рабочее место, когда и где угодно.

Обновленная телефонная система Клинической больницы №1 полностью отвечает требования заказчика и поддерживает все возможности современной телефонии. Специалисты «Астром-М», обладающие максимальной авторизованной квалификацией в области телекоммуникационных решений Panasonic, разработали не только качественное, но и максимально эффективное решение по соотношению «инвестиции-функционал». В ближайшее время в рамках общероссийской программы объединения медицинских учреждений планируется дальнейшее расширение телефонной сети.