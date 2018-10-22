«Ростех» впервые поставил в Индию ферритовые комплектующие для спутниковой техники

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» осуществил поставку ферритовых изделий Центру по применению космической техники Правительства Индии. Эти материалы будут использоваться в составе сверхвысокочастотных приборов для космических спутников.

«НИИ «Феррит-Домен» (входит в холдинг «Росэлектроника») передало заказчику микроволновые ферриты для космической отрасли. Они позволяют в условиях солнечного излучения и других помех точно управлять колебаниями волн, переключать поток энергии с одного направления на другое, частично или полностью поглощать мощность потока. Эти характеристики позволяют использовать микроволновые ферриты в качестве комплектующих космической СВЧ техники, устойчивой к воздействию солнечной радиации. К примеру, в составе сверхвысокочастотных приемников, передатчиков, радиометров и другой аппаратуры.

«Индия продолжает активно наращивать темпы освоения космического пространства, ее расходы в этой сфере превышают $1,2 млрд в год. Страна уже сегодня занимает пятое место в рейтинге космических держав и намерена укреплять свои позиции. Первая поставка ферритов для индийских гражданских спутников позволяет нам открыть новое направление сотрудничества и закрепиться на этом быстрорастущем рынке. Благодаря расширению взаимодействия с Индией уже в 2018 г. мы рассчитываем в четыре раза увеличить долю экспорта ферритовых изделий по сравнению с предыдущим годом», – отметил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

«НИИ «Феррит-Домен» производит около 40% всех ферритовых изделий в России.

Центр по применению космической техники Правительства Индии производит гражданские спутники, которые используются для организации телефонной связи, радиовещания и спутникового интернета. Кроме того, организация разрабатывает оптические и микроволновые датчики для спутников, программное обеспечение для обработки сигналов и изображений. Центр внес значительный вклад в научные и планетарные миссии Управления по космическим исследованиям Правительства Индии.