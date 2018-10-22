Подтверждена совместимость продуктов «Консультантплюс» и РЕД ОС

«Ред Софт» и «Консультантплюс» по итогам заключенного технологического партнерства провели тестирование на совместимость своих продуктов. Результаты испытаний подтвердили корректность работы справочной правовой системы (СПС) «Консультантплюс» и справочной правовой системы «Бюджетные организации» на операционной системе РЕД ОС 7.1 МУРОМ.

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» содержит федеральное и региональное законодательство, судебную практику, ответы на популярные вопросы специалистов и пошаговые инструкции по решению профессиональных задач, консультации, комментарии законодательства, международные правовые акты, документы по строительству и здравоохранению, законопроекты и многое другое. Это эффективный инструмент для юристов, бухгалтеров, специалистов бюджетных организаций, специалистов по кадрам и закупкам, а также руководителей организаций, сотрудников государственных органов, ученых и студентов - всех, кто работает с законодательством.

Специальная СПС «Бюджетные организации» адресована специалистам бюджетных организаций и органов власти. Система включает документы федерального законодательства по бюджетной тематике, инструкции и разъяснения, консультации по многим практическим вопросам бюджетных организаций (бюджетный учет и отчетность, налоги и взносы бюджетных организаций, госзакупки, кадровые вопросы и многое другое).

РЕД ОС — многопользовательская, многозадачная операционная система на основе ядра Linux и пакетной базы RPM-формата, функционирующая на широком спектре аппаратных платформ, серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751). Соответствует требованиям информационной безопасности по профилю защиты операционных систем типа «А» четвертого класса защиты ИТ.ОС.А4.ПЗ, утвержденным приказом ФСТЭК России от 19 августа 2016 г. № 119.

«Результаты тестирования справочных правовых систем КонсультантПлюс на операционной системе РЕД ОС открывают новые возможности как для пользователей, заинтересованных в импортозамещении своего программного обеспечения, так и для Ред Софт и КонсультантПлюс, стремящихся к расширению списка совместимости своих продуктов», - сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».