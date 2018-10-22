Integro Technologies внедрила систему управления внешними сервисами в «Аэрофлоте»

Integro Technologies, входящая в ГК «Рамакс», завершила проект по разработке и внедрению системы публикации и управления внешними сервисами «Аэрофлота» на базе решения IBM API Connect для «Аэрофлот».

Наступление индустрии 4.0 ускорило цифровизацию авиаотрасли и перевод сервисов для пассажиров в цифровую среду. Основные приоритеты такого развития ― персонализация и автоматизация услуг, оптимизация информационного взаимодействия, что в итоге повышает удобство и уровень обслуживания клиентов.

Ключевым элементом для эффективной интеграции сервисов авиакомпании является использование открытых интерфейсов – API, позволяющих обеспечить получение и передачу информации между внешними информационными системами при помощи стандартных протоколов обмена данными.

Открытые API позволяют с минимальными затратами создать новые каналы для обмена информацией и продажи продуктов, упростить интеграцию с партнерскими сетями и помочь в выходе на новые рынки и проникновению в новые сегменты, продавать клиентам инновационные услуги и сервисы.

С целью повышения эффективности исполнения процессов обмена данными путем сокращения непроизводительных и дублирующих операций, оптимизации информационного взаимодействия участников процессов «Аэрофлот» внедрил систему решения интеграционных задач автоматизированным способом на базе решения IBM API Connect.

Результат выполнения всех работ – оптимизация и повышение эффективности процессов обмена данными в «Аэрофлоте» и, как следствие, экономическая выгода от уменьшения количества ресурсов для их осуществления.

В основу решения легла автоматизированная система API Connect на базе IBM API CONNECT ENTERPRISE и специализированного программно-аппаратного комплекса IBM DataPower.

«Система обеспечила возможность управления всеми четырьмя аспектами жизненного цикла интерфейса API для локальных и облачных сред: созданием, выполнением, управлением и защитой, ― сказал Кирилл Богданов, CIO «Аэрофлота». ― Это сделало проект более рентабельным, чем частичные решения, которые фокусируются только на некоторых этапах жизненного цикла и могут суммарно, как набор компонентов, иметь более высокую стоимость».

«Информационная система IBM API Connect предназначена для организации единой точки входа для всех внешних сервисов и приложений Аэрофлота, а также для управления доступом к сервисам из одной локации, ― отметил Юрий Петров, генеральный директор Integro Technologies. ― Система позволяет оперативно управлять доступом внешних приложений к сервису, обеспечивать первичную валидацию запросов от внешних систем с целью ограничения некорректных запросов и тем самым снизить нагрузки на сервисы Аэрофлота, обеспечив возможность трансформации запросов».

В результате внедрения IBM API Connect Аэрофлот получил эффективные автоматизированные механизмы для управления внешними сервисами. Использование транспортной системы на базе IBM MQ позволило консолидировать работу онлайн-бронирования и ассоциированных внешних сервисов, увеличив скорость, гибкость и надежность работы информационных систем, ориентированных на работу с клиентами.