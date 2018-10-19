«Совесть» трансформировалась в мультибанковскую платформу

Финтех-стартап «Совесть» запустил платформу «Мультибанк» — комплексное решение для банков на базе карты беспроцентной рассрочки. Проект «Совесть» был создан Qiwi в 2016 г. и на сегодняшний день обладает широкой партнерской сетью из более 50 тысяч онлайн- и офлайн-магазинов, расположенных в 2350 населенных пунктах страны.

В рамках мультибанковской платформы банки-партнеры получат новый продукт в своей линейке, новых клиентов на свой баланс, а также построенные и оптимально функционирующие бизнес-процессы и ИТ-инфраструктуру проекта беспроцентной рассрочки. В свою очередь, «Совесть» становится оператором мультибанковской платформы, отвечает за бренд, инфраструктуру продукта и привлекает клиентов.

Мультибанковская платформа представляет собой модель, по которой все клиенты получают один и тот же продукт и сервис, а его «провайдер» — проект «Совесть» — по сути становится технологическим партнером для банков-участников. При этом пользователи получат дополнительную бесплатную возможность обслуживаться в офисах банка-партнера.

Первым участником платформы «Мультибанк» стал «Ак барс банк». В течение первого года реализации партнерского продукта банк планирует предоставить кредитный портфель в размере более 3,5 млрд руб.

«Трансформация „Совести“ в мультибанковскую платформу — знаковое событие в развитии проекта. Предлагая банкам комплексное решение, „Совесть“ становится платформой для всего банковского рынка и оператором беспроцентной карты рассрочки, — отметил основатель проекта "Совесть" Олег Ряженов-Симс. — Наша задача заключается в том, чтобы в рамках проекта, независимо от банка-партнера, клиенты „Совести“ получали удобный продукт и гарантированно высокое качество сервиса».

«Сотрудничество с Qiwi — первый этап на пути развития "Ак барс банка" в качестве партнерского банка. Нам интересно сотрудничество с крупными финансовыми и финтех-компаниями, интеграция в существующие проекты и создание вместе новых сервисов для потребителей. Для этого банк обладает всеми необходимыми ресурсами, среди которых значительный финансовый капитал, большой опыт банковской деятельности и современная инфраструктура», — отметил Михаил Марин, заместитель председателя правления «Ак барс банка».

«Участие в «Мультибанке» позволит партнерам распределять внутренние ресурсы. Банки смогут сократить расходы на разработку собственных аналогичных сервисов, а мы — максимально сфокусироваться на привлечении и обслуживании клиентов», — отметил коммерческий директор проекта «Совесть» Дмитрий Соколов.