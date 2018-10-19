Oracle в лидерах магического квадранта Gartner по цифровой коммерции девятый раз подряд

Oracle была размещена на самой высокой итоговой позиции по такому критерию, как полнота концепции, по всему магическому квадранту Gartner по цифровой коммерции за 2018 год (Magic Quadrant for Digital Commerce). В нем оценивали Oracle, включая облачное решение Oracle Commerce Cloud, и в девятый раз подряд назвали Oracle в числе лидеров. В Oracle считают, что позиции лидера подчеркивают постоянные инновации корпорации в разработке современного комплексного решения для цифровой коммерции.

Gartner размещает поставщиков в конкретном квадранте на основе таких критериев, как полнота концепции и способность ее реализовать. Согласно Gartner, «в динамичном цифровом мире изменения происходят быстро. Поэтому для поставщиков при формировании стратегии и бизнес-моделей продуктов и услуг первостепенным становится понимание не только развивающегося рынка, но и конкретных потребностей своих клиентов. Кроме того, жизненно необходимы инновации. Инновационные поставщики, демонстрирующие понимание рынка в своих продуктовых стратегиях и новых бизнес-моделях, проявляют полноту видения. В результате понимание рынка, стратегия развития предложения (продукта), бизнес-модель и инновации - все эти критерии имеют большой вес.»

Этот магический квадрант Gartner является дополнением к отчету Gartner по критически важным возможностям цифровой коммерции (Critical Capabilities for Digital Commerce2), в котором решение Oracle Commerce Cloud получило наивысший балл за быстрые и гибкие внедрения, а решение Oracle Commerce - наивысший балл за крупные / глобальные внедрения. Также решение Oracle Commerce Cloud получило 4.13 балла из 5 за примеры модульных гибких внедрений.

«Мы гордимся тем, что снова названы лидером в магическом квадранте Gartner по цифровой коммерции, а решение Oracle Commerce Cloud получило такие высокие баллы в отчете по критически важным возможностям цифровой коммерции. Мы считаем, что это демонстрирует нашу неустанную приверженность инновациям в цифровой коммерции, а также наши инвестиции в облако и достижения в этой области, - сказал Кен Вольпе, старший вице-президент по разработке продуктов Oracle. – Мы знаем, что для коммерческих компаний крайне важно обеспечить непрерывный, сквозной омниканальный опыт как для конечных потребителей, так и для корпоративных покупателей. Oracle продолжает инвестировать и разрабатывать новейшие технологии, необходимые для успеха в новую эру коммерции, такие как искусственный интеллект (ИИ), аналитика в реальном времени и новые источники данных. Это позволяет предлагать гибкие, масштабируемые и основанные на данных решения для цифровой коммерции, которые помогают бизнесу стимулировать продажи, лояльность клиентов и рост».

Облачное решение Oracle Commerce Cloud, вхдящее в портфолио Oracle Customer Experience (CX) Cloud, - это единственная в отрасли единая корпоративная платформа для B2C- и B2B-коммерции, построенная на современной облачной архитектуре и с глубоким пониманием специфики отрасли. Показатели Oracle Commerce Cloud в области производительности, масштабируемости и гибкости, проверены временем. Решение позволяет онлайн-бизнесу использовать все преимущества искусственного интеллекта и инновационные инструменты персонализации, чтобы превратить обычное, заранее предопределенное взаимодействие с клиентом в интеллектуальное за счет предоставления целевого продукта и контента, наиболее релевантного для покупателя в данный конкретный момент. Рекомендации используют данные учетной записи, данные клиента из сторонних систем и информацию, поступающую в режиме реального времени, для оптимизации результатов и создания превосходного потребительского опыта как для новых, так и для существующих покупателей, чтобы стимулировать повторные посещения, повышать лояльность и доходы.

Комплекс решений Oracle Customer Experience (CX) Cloud Suite, входящий в состав Oracle Cloud Applications, позволяет компаниям применять более рациональный подход к управлению взаимодействием с клиентами и инициативам по трансформации бизнеса. Предоставляя надежную бизнес-платформу, связывающую данные, опыт и результаты, Oracle CX Cloud Suite помогает клиентам упростить ИТ-процессы, предоставлять инновационный клиентский опыт и достигать предсказуемых и ощутимых бизнес-результатов.

Gartner позиционирует поставщиков в конкретном квадранте на основе таких критериев, как полнота концепции и способность ее реализовать. В Gartner отмечают, что их критерии оценки «выделяют способность разрабатывать, внедрять и поддерживать уникальный и убедительный клиентский опыт. Они подчеркивают переход к более гибкому и легкому внедрению, что сокращает время выхода на рынок и совокупную стоимость владения (TCO). Также они обращают внимание на способность вендора привлекать и развивать экосистему партнеров в области технологий и услуг, которые добавляют ценности их собственной платформе».

Бесплатная копия отчета Gartner 2018 Magic Quadrant for Digital Commerce доступна здесь.