«Корус Консалтинг» предложил российским ритейлерам решения для ценообразования

ГК «Корус Консалтинг» объявила о включении в свою продуктовую линейку набора решений для ценообразования. Эксперты компании помогут российским ритейлерам разработать стратегию ценообразования: от создания методологии до внедрения ИТ-инструментов.

Современные системы ценообразования помогают бизнесу определять тенденции и модели поведения покупателей для формирования точной ценовой политики, эффективного продвижения продукции и управления ассортиментом, чтобы в итоге повысить доход и прибыльность. В этом процессе учитывается целый комплекс внутренних и внешних факторов, таких как влияние конкурентной среды, локация расположения, промо-активность, сезонность и тренды на рынке, структура спроса и лояльность покупателей. Программные комплексы, автоматизирующие трудоёмкие задачи по управлению ценообразованием, обеспечивают оперативное реагирование на рыночные изменения и помогают формировать конкурентные цены, удовлетворяющие потребностям покупателей.

«Много лет успешно работая на рынке автоматизации ритейла в России, мы накопили экспертизу, которая позволяет нам видеть наиболее актуальные области интереса у наших клиентов в рознице. Управление ценообразованием, планирование, стратегическое моделирование и оптимизация ценообразования являются одной из самых горячих и фокусных тем, на которые российские ритейлеры делают ставку для достижения прибыли и маржинальности. – сказал Алексей Свердлов, директор департамента BI ГК «Корус Консалтинг». – Именно поэтому для нас естественным шагом стало открытие нового направления – практики систем ценообразования. Наличие в команде новой практики экспертов с опытом работы в области розничной торговли помогает нам максимально точно учитывать все факторы, влияющие на структуру ценоообразования, и создавать инструменты для создания оптимальных цен на товары».

Специалисты новой практики компании предложат отечественным ритейлерам полный набор услуг по разработке и реализации стратегии ценообразованию: от детальной разработки методологии и консультирования до внедрения набора решений для автоматизации ценообразования. В портфолио «Корус Консалтинг» – ряд ИТ-продуктов ведущих международных разработчиков для ценовой оптимизации. Специалистами компании уже реализуются первые проекты по созданию систем ценоообразования на платформе SAS.