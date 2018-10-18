Приложение «Авто расходы» научилось распознавать паспорта, водительские права и СТС при помощи Smart IDReader

В мобильное приложение «Авто расходы» интегрирована технология распознавания документов Smart IDReader, разработанная специалистами Smart Engines. Модуль распознавания используется для ввода данных паспорта РФ при оплате банковских кредитов, а также для ввода данных с водительских удостоверений и СТС для проверки штрафов ГИБДД.

«Авто расходы» представляет собой мобильную сервисную книжку автомобиля, которая содержит всю необходимую информацию для владельца автомобиля, включая номера документов, учет расходов по категориям, налоги на авто и штрафы ГИБДД. Для удобства пользователей в приложение встроены умные подсказки по регулярным платежам. Разработчиком приложения является компания «Мой капитал».

Теперь пользователям iOS и Android версий приложения «Авто расходы» для ввода данных достаточно показать необходимый документ камере смартфона. При заполнении паспортных данных для авторизации в банке-партнере при оплате кредита Smart IDReader распознает информацию на паспорте РФ. Для проверки штрафов ГИБДД автоматически извлекаются данные водительских прав и свидетельства о регистрации ТС.

Технология Smart IDReader дает возможность разработчикам встраивать в свои мобильные приложения функциональность распознавания документов. Сканирование данных паспорта РФ и других документов может проходить в видеопотоке или с отдельной фотографии в режиме реального времени. Все вычисления при этом выполняются автономно на телефоне за несколько секунд без передачи данных во внешние сервисы.

«Наше приложение "Авто расходы" — это, по сути, органайзер расходов, связанных с автомобилем. Мы стараемся сделать его максимально удобным для пользователя и внедрение модуля распознавания документов в приложение для нас является очевидным шагом. Если пользователю на телефоне необходимо ввести свои данные для различных операций, то мы ему поможем сделать это быстро и легко», — отметил директор по работе с партнерами компании «Мой капитал» Тимофей Прохоров.

Приложение «Авто расходы» с возможностью распознавания документов доступно в App Store и Google Play.