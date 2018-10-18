«Объединенная вагонная компания» масштабировала систему управления производством на базе Infor LN

Научно-производственная корпорация «Объединенная вагонная компания» (НПК ОВК) объявила о расширении масштабов и функциональных возможностей производственной информационной системы на основе Infor LN.

Внедрение ERP-системы Infor LN стартовало в 2011 г. на этапе строительства Тихвинского вагоностроительного завода (ТВСЗ) с вагоносборочного производства и в дальнейшем было расширено на литейное. Перед предприятием стояла задача создать современную систему управления для крупной промышленной площадки с технологическими процессами, сочетающими в себе элементы процессного, дискретного и поточного производства с высоким уровнем автоматизации.

На сегодняшний день информационная система НПК ОВК на основе Infor LN, помимо ТВСЗ, охватывает завод по выпуску вагонов-цистерн «Тихвинхиммаш», производство специализированных вагонов «Тихвинспецмаш», а также цех по изготовлению комплектующих из высокопрочного чугуна, инструментальное и раскройное заготовительное производства.

Общее решение реализовано с использованием возможностей управления многозвенной структурой компании Infor LN Multisite и позволяет объединить информационные потоки вагоностроительных предприятий НПК ОВК в единый финансовый и логистический контур с централизованным многоуровневым планированием и независимыми центрами сбора себестоимости. Проектное решение комплексной автоматизации производства НПК ОВК включает в себя ERP-систему Infor LN, интеграционную платформу Infor ION, систему сбора данных Infor Barcode и аналитику производственных процессов в Infor BI. Проекты по внедрению Infor LN НПК ОВК реализовывала при активном участии своего многолетнего партнера — компании «Айпл консалтинг» (IPL Consulting).

Сегодня система управления производством Infor LN железнодорожного холдинга ОВК насчитывает более 2 тыс. пользователей. На предприятиях развернута сеть из более чем 150 мобильных терминалов сбора данных для оперативного ввода информации в точках ее возникновения. Ежедневно в системе завершается более тысячи производственных заказов, обрабатывается более 10 тыс. строк складских операций. Планирование заданий осуществляется на основе фактических данных, а отчет по результатам исполнения становится доступным в течение нескольких минут.

В рамках проекта была разработана и внедрена автоматическая система управления качеством литейного производства. Высокий уровень интеграции всей инфраструктуры управления производством, контроля технологических процессов и управления качеством изготавливаемых изделий помогает «Объединенной вагонной компании» выпускать продукцию, удовлетворяющую более высоким требованиям, нежели те, что предъявляют российские государственные или отраслевые стандарты. ERP-система обеспечивает поддержку роста бизнеса, в частности, в вопросах быстрой постановки на производство новых моделей продукции и обеспечения высоких объемов выпуска.

«Нам был необходим эффективный инструмент для управления сложным производством с глубоким уровнем технологического передела, — сказал Владислав Масенков, директор по развитию ИТ НПК ОВК. — При помощи ERP-системы Infor LN мы сумели создать современную систему управления, покрывающую контур автоматизации производственных и логистических процессов».

«У компании Infor богатый опыт сотрудничества с мировыми машиностроительными гигантами. Мы рады, что передовые практики и стандарты Infor были успешно применены на одном из крупнейших объектов промышленного производства в России», — отметил Дмитрий Мартынов, официальный представитель Infor в России и СНГ.

НПК «Объединенная вагонная компания» планирует продолжить сотрудничество с Infor, использовав все возможности ERP-системы для расширения производства и развития бизнеса.