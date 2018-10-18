Ippon обновил линейку on-line ИБП серии Ippon Innova RT II

Ippon, производитель решений по энергообеспечению систем, анонсировал обновление линейки on-line источников бесперебойного питания серии Ippon Innova RT II. Новинка предназначена для защиты дорогостоящего оборудования – серверов и других ИТ-систем.

Новые модели Ippon Innova RT II 6000 и RT II 10000 отличаются от других моделей серии RT в технической части и внешнем дизайне. Благодаря улучшенным спецификациям модели стали лучшим предложением по соотношению цена/качество в сегменте on-line решений средней мощности.

Ippon Innova RT II улучшило показатели коэффициента выходной мощности с 0.9 до 1, таким образом сравняв мощность с кВА с мощностью в кВТ, что особенно важно для ИТ-систем.

Был расширен диапазон допустимых входных напряжений до 110-275 В при нагрузке <50% и 150-275 В при нагрузке 100%. Ранее значения равнялись 120-276 В и 176-276 В, соответственно.

Был расширен диапазон частот с 45-60 Гц до 40-70 Гц. КПД on-line решений прошлого поколения составлял 92-93% и в обновлённых моделях был увеличен до 95%. В режиме высокой эффективности КПД достигает 98%.

Кроме того, улучшен коэффициент нелинейных искажений, который теперь составляет <1% при линейной и <5% при нелинейной нагрузке.

Был снижен общий вес устройств. Например, ранее 10-кВА устройство весило 81,5 кг, то теперь всего 66,5 кг.

Разработан и поставляется единый выносной блок распределения питания (PDU). Устройство позволяет подключить до трёх устройств мощностью до 30 кВА.

Устройства оборудованы ЖК-дисплеем, портами RS232 и USB Type-B. Есть поддержка лёгкой замены встроенных аккумуляторов, контроль нагрузки в выходных розетках и несколько режимов работы.

Эффективное взаимодействие с ИБП возможно на ПК через фирменное программное обеспечение WinPower с кроссплатформенной поддержкой систем на базе Windows, Linux, Mac, Solaris и UNIX-систем.

Для моделей доступен ассортимент необходимых аксессуаров: комплект монтажных рельсов, SNMP-карты, Bypass PDU.