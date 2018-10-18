«Айди – технологии управления» автоматизировала систему техобслуживания и ремонтов в «Кубаньэнерго»

Системный интегратор «Айди – технологии управления» завершил проект по развитию системы управления производственными активами в части внедрения автоматизированной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами (АСУ ТОиР) в «Кубаньэнерго».

Проект для «Кубаньэнерго», крупнейшей электросетевой компании на территории Краснодарского края и Республики Адыгея, реализован на платформе «1С». Результатом проекта стала автоматизация и оптимизация процессов управления ремонтами и техобслуживанием оборудования. Кроме того, автоматизирована разработка производственных программ, отвечающих единым требованиям, установленным внешними и внутренними нормативными документами «Россетей» и «Кубаньэнерго».

Внедренная АСУ ТОиР интегрирована с программным комплексом «Аварийность», с системой бухгалтерского учета для организации обмена данными, требуемыми для планирования производственных программ. Оптимизированы интерфейсы ввода данных и формирования отчетности для обеспечения скорости и удобства работы пользователей.

Проект является масштабным как по своей географии, так и по числу пользователей. Помимо исполнительного аппарата «Кубаньэнерго», в системе работают сотрудники 11 электросетевых предприятий, в 54 районах электрических сетей. В системе работают 300 пользователей.

Команда внедрения «Айди – технологии управления» тесно взаимодействовала с заказчиком на каждом этапе проекта, от первичного сбора информации до разработки и внедрения АСУ ТОиР на базе «1С».

«Реализовать масштабное внедрение и создать максимально эргономичное, удобное для пользователей решение удалось благодаря активному участию в проекте специалистов "Кубаньэнерго". В планах – развитие системы и наращивание ее функциональности», – рассказал Роман Коновалов, генеральный директор «Айди – технологии управления».