Умный агрегатор Toweco сможет определять достоверность отзывов о продукте при помощи искусственного интеллекта

Основатели проекта Toweco Евгений Белавин и Павел Буряченко представили демоверсию одноименного умного агрератора. Он будет собирать мнения потребителей о компаниях со всего интернета, сохранять на платформе и при помощи искусственного интеллекта определять их достоверность. Сохраняться отзывы в системе будут при помощи технологии блокчейн. Главным техническим разработчиком платформы является Андрей Косенков – архитектор российского электронного дневника.

Toweco предоставит бизнесу возможность получить срез общественного мнения по предоставляемому ими продукту. Плохие отзывы пользователей, оставленные в системе, можно будет отработать. Оформив подписку на платформе, компании смогут получить контакт недовольного клиента и возможность улучшить качество предоставляемых услуг. Тем не менее, удалить отзывы, записанные в блокчейн, будет невозможно.

C технической точки зрения, решение Toweco – это система сбора отзывов о поставщиках товаров и услуг в публичных источниках, на специализированных сайтах и в социальных сетях, с фильтрацией отзывов и оценкой их веса в реальном рейтинге компании на основе систем машинного обучения. Cистема соединена с функцией написания отзывов пользователями и отработки их компаниями с записью этой информации в блокчейн.

Искусственный интеллект, который будет использовать Toweco, состоит из двух систем на основе машинного обучения. Одна из них (AI 1) занимается сбором множества текстов с упоминанием тех или иных компаний в интернете: на специализированных отзывных сайтах, в социальных сетях и других открытых источниках. Она сортирует их, отделяя отзывы и составляя из них базу, на основании которой формируется выдача на портале и дальнейший анализ. Вторая система машинного обучения (AI 2) анализирует тексты и метаданные отзывов и присваивает им вес в рейтинге компании. Вес зависит от структуры отзыва, схожести его с другими, площадки, на которой найден отзыв, времени публикации и множества других данных. На основании оценок пользователей и весов этих оценок считаются рейтинги компаний, в соответствии с этими рейтингами отображаются компании на портале агрегатора. Система отзывов объединяет сообщество пользователей системы. Это ревьюеры и модераторы, которые получают вознаграждение за свое участие в системе и таким образом мотивированы оставлять и модерировать отзывы.

«Перед стартом проекта команда Toweco провела глубокий анализ исследований мирового рынка отзывов. Мы узнали о том, что согласно данным Spiegel Research Center, почти 95% покупателей читают отзывы в интернете перед принятием решения о совершении покупки. 75% потребителей доверяют отзывам в интернете больше, чем советам родственников. Тем не менее, в сети находится огромное количество фальшивых отзывов. Ввиду невысокой стоимости написания таких текстов, этот способ продвижения становится всё более и более популярным. Основными методами фальсификации информации являются: заказ и написание фальшивых позитивных отзывов о своей компании, создание негативных отзывов об услугах конкурентов, удаление нежелательных обзоров с помощью различных способов. Toweco предлагает решение всех перечисленных выше проблем. На одной площадке пользователь сможет посмотреть все мнения покупателей об услугах и их рейтинг достоверности. Наша миссия - сделать отзыв потребителей ключевым критерием для оценки бизнеса. И эта оценка должна быть независимой», – сказал Евгений Белавин, основатель Toweco.

«У нашего проекта важная глобальная задача – повысить уровень качества предоставляемых услуг. Это ICO проект, но с широкой социальной функцией», – сказал Павел Буряченко, сооснователь Toweco.

«Уникальность нашего подхода для определения является ли текст отзыва достоверным либо фальшивым, состоит в том, что мы объединяем методы компьютерной лингвистики с современной социологической теорией», – сказал Андрей Косенков, технический директор Toweco.

Выпуск минимально жизнеспособного продукта Toweco запланирован на февраль 2019 г. Общая сумма инвестиций, необходимая для реализации продукта составляет около $13 млн.