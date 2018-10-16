Разработка «Росэлектроники» позволит автомобилям «видеть» дорогу в темноте без света фар

Холдинг «Росэлектроника» ГК «Ростех» создает обзорный прибор для автомобилей МЧС, охранных компаний и медицины катастроф. Устройство с функциями искусственного интеллекта позволяет двигаться без света фар в условиях ограниченной видимости даже в полной темноте. Серийные поставки обзорных модулей планируется начать с 2019 г.

В состав устройства входят тепловизор, встроенная видеокамера высокого разрешения, а также гиростабилизированная платформа, которая обеспечивает четкое изображение при движении. Модуль также может применяться на яхтах и маломерных судах.

Функции искусственного интеллекта позволяют идентифицировать встреченные на пути объекты, скрытые в темноте, тумане, дыму, лесной растительности и т.д. Например, система может выявлять в поле видимости животных, сопоставляя их контуры с библиотекой оцифрованных изображений. Модуль автоматически сопровождает объект, пока он находится в поле зрения его средств наблюдения.

«Устройство базируется на разработках наших предприятий для военной авиации. Подобные примеры демонстрируют возможности успешного трансфера технологий из военной сферы в гражданскую. Мы прогнозируем спрос на это устройство не только среди государственных структур, но и среди частных потребителей – охотников, любителей экстремального туризма, владельцев маломерных судов и др.», – отметила директор по коммуникациям «Ростеха» Екатерина Баранова.

Прибор обладает небольшими размерами и весит около 3 кг, что дает возможность крепить его на корпусе автомобиля или судна при помощи магнита. Устройство может управляться при помощи мобильного устройства и сопрягаться со штатными мультимедийными системами.

Разработку ведет входящий в холдинг «Росэлектроника» Центральный научно-исследовательский институт «Циклон».

«Росэлектроника» является ключевым участником радиоэлектронного рынка России. Образована в 1997 г., в 2009 г. вошла в состав ГК «Ростех». В 2017 г. в холдинг была интегрирована Объединенная приборостроительная корпорация. На сегодняшний день холдинговая компания формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Холдинг объединяет более 120 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-радиоэлектроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тыс. человек. Годовая совокупная выручка предприятий холдинга превышает 150 млрд руб. Продукция холдинга поставляется более чем в 30 стран мира, в том числе страны Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.