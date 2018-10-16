IDC представила итоги II кв. 2018 на российском серверном рынке

По результатам исследования IDC EMEA Quarterly Server Tracker, во втором квартале 2018 года на российский рынок было поставлено 35 464 серверов всех типов на общую сумму $234,99 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество поставленных серверов выросло на 9,1%, в то время как объем поставок в денежном выражении увеличился на 33,4%.

Квартальные поставки серверов стандартной х86 архитектуры заняли 99,6% в количественном и 92,4% в денежном выражении. В течение квартала наблюдался количественный рост поставок RISC-систем, который, однако, не сопровождался заметным ростом в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По итогам квартала лидирующую позицию по количеству поставленных серверных решений сохранила компания Hewlett Packard Enterprise. Вместе с тем ряд вендоров показали существенные темпы роста поставок. Совокупная доля пятерки крупнейших поставщиков составила 66,2% всех отгруженных серверов. Важно отметить, что ODM-поставщики продолжили поставки и остаются в пятерке крупнейших поставщиков квартала в количественном и денежном выражениях.

«Большинство вендоров показали рост как в количестве поставленных серверов, так и в денежном выражении. ODM-поставщики демонстрируют уверенный рост. Растет и доля поставок отечественных решений в денежном выражении. По мнению экспертов и представителей вендоров, рост рынка во многом был обусловлен отложенным спросом со стороны крупных клиентов как из корпоративного, так и из государственного секторов.

Наибольший рост в объеме поставок продемонстрировали блейд и стоечные системы, что свидетельствует о желании заказчиков инвестировать в модернизацию корпоративных центров обработки данных и создает задел для проектов внедрения программного обеспечения и интеграционного сервиса», — отметил Михаил Лебедев, менеджер программы исследований рынка корпоративных систем, IDC Россия.