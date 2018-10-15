«Шаркс датацентр» и «Инфотекс» провели испытания на совместимость платформы Sharx cо средствами защиты информации Vipnet

«Шаркс датацентр», производитель решений для построения программно-определяемых центров обработки данных, и «Инфотекс», отечественный разработчик и производитель высокотехнологичных программных и программно-аппаратных средств защиты информации, объявили об успешном завершении тестирования совместной работы программно-аппаратной платформы виртуализации Sharx, производства «Шаркс датацентр», с программными комплексами средств защиты информации Vipnet, производства компании «Инфотекс».

Vipnet Coordinator — семейство шлюзов безопасности, входящих в состав продуктовой линейки Vipnet Network Security. Vipnet Coordinator может выполнять в защищенной сети функции VPN-шлюза сетевого и канального уровней, межсетевого экрана с контролем состояния сессий и сервера IP-адресов для обеспечения защищенных подключений VPN-клиентов.

Платформа SharxBase представляет собой программно-аппаратный комплекс, функционирующий на базе гипервизора KVM. Предназначен для создания гиперконвергентной ИТ-инфраструктуры и виртуальных программно-определяемых центров обработки данных. Программная часть комплекса включает в себя встроенные механизмы защиты среды виртуализации, которые могут использоваться для защиты государственных информационных систем до 1 класса (включительно) и информационных систем персональных данных до 1 уровня защищенности (включительно).

В процессе тестирования на базе платформы SharxBase создан виртуальный центр обработки данных, в котором был развернут Vipnet Coordinator HW-VA в режиме кластера горячего резервирования, сервер управления Vipnet Administrator и защищаемые ресурсы – пул виртуальных машин. Такая конфигурация позволила обеспечить отказоустойчивое защищенное сетевое взаимодействие с использованием российских криптографических алгоритмов (ГОСТ 28147-89) между центром обработки данных и удаленными сетевыми ресурсами, а также реализовать межсетевое экранирование виртуального центра обработки данных.

На основании проведенных стендовых испытаний производители заявляют о корректности совместной работы программно-аппаратной платформы виртуализации Sharx с программными комплексами средств защиты информации Vipnet.

На основании результатов тестирования подписано заключение о совместимости.