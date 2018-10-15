«Аэрофлот» внедрил производственную аналитическую платформу Sabre Intelligence Exchange

«Аэрофлот» завершил проект по внедрению конфигурируемой аналитической платформы Sabre Intelligence Exchange (Sabre IX). В качестве целей были обозначены: оптимизация бизнес-процессов взаимодействия с клиентами и сотрудниками компании, повышение качества анализа и документирования данных бронирования, а также управления коммерческими данными авиакомпании. Реализацией проекта занималась компания Integro Technologies, российский интегратор, входящий в группу компаний «Рамакс» и имеющий собственный центр экспертизы по решениям Sabre.

Sabre Intelligence Exchange (Sabre IX) — это конфигурируемая и масштабируемая платформа, интегрируемая со всеми информационными системами ИТ-ландшафта авиакомпании, которая позволяет контролировать, систематизировать и передавать коммерческую информацию, а также осуществлять анализ показателей продаж в реальном времени.

В результате запуска проекта в промышленную эксплуатацию «Аэрофлот» получил доступ к таким автоматизированным функциям, как онлайн-обновление данных о ближайшем рейсе и карточке участника бонусной программы, получение пассажиром Push-уведомлений после завершения полета для оценки качества обслуживания. Система также позволяет агрегировать и стандартизировать контактные данные пассажиров, учитывать информацию о совершенных полетах для начисления бонусных баллов участникам программы лояльности.

Кроме того, пассажиры получили возможность получать оповещения посредством email- и sms-сообщений о начале онлайн-регистрации за 24 часа до вылета, о необходимости оплаты бронирования до окончания тайм-лимита, о начале посадки и изменении номера выхода на посадку.

Результатом выполнения проекта стало повышение уровня клиентоориентированности «Аэрофлота» за счет предоставления персонального подхода к каждому клиенту компании.

«Для более глубинного анализа и принятия соответствующих решений мы получили ряд важных автоматизированных функциональных возможностей, – сказал Кирилл Богданов, CIO "Аэрофлота". – Это, например, агрегирование данных бронирований и регистраций пассажиров с целью дальнейшей передачи информации о трансферах, несопровождаемых детях, уровню загрузки и т.д. в производственные и коммерческие информационные системы "Аэрофлота"».