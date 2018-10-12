В топ50 компаний радиоэлектронной отрасли вошли 22 предприятия Ростеха
ЦНИИ «Электроника» составил первый отраслевой рейтинг радиоэлектронной промышленности. В топ50 предприятий отрасли вошло более 20 организаций госкорпорации Ростех.
В первую десятку рейтинга попали такие предприятия Ростеха, как «Научно-исследовательский институт систем связи и управления», НПП «Полет», Омское производственное объединение «Иртыш», НПП «Рубин» и НИИ «Вектор».
Авторы рейтинга отмечают, что большинство радиоэлектронных предприятий страны входят в состав интегрированных структур. Крупнейшим холдингом отрасли авторы рейтинга назвали «Росэлектронику», входящую в состав госкорпорации Ростех. Ее суммарная выручка превышает 150 млрд руб. Холдинг производит не менее 80% всей российской электронно-компонентной базы. В топ50 вошли 16 предприятий, входящих в «Росэлектронику».
Второе место в списке крупнейших радиоэлектронных структур России занял холдинг «КРЭТ», также входящий в Ростех. Его выручка составляет около 140 млрд руб. В рейтинге фигурируют 5 предприятий, входящих в «КРЭТ».
«Рейтинг радиоэлектронной промышленности России» составлен экспертами ЦНИИ «Электроника» совместно с журналом «Электроника: Наука, Технология, Бизнес» и аудиторско-консалтинговой компанией «БДО Юникон».