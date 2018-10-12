Commvault и HPE реализовали бесшовное резервное копирование и восстановление данных в облаке

Commvault объявила о полной интеграции Commvault Complete Backup & Recovery Software с системами Hewlett Packard Enterprise (HPE) StoreOnce, в том числе интеграцию с HPE StoreOnce Catalyst. Это совместное решение позволит Commvault управлять всем жизненным циклом операций с данными в системах HPE StoreOnce. Бесшовная интеграция с системами HPE StoreOnce, использующими функцию Catalyst Copy, решает постоянно меняющиеся задачи резервного копирования, восстановления и выполнения требований законодательства несмотря на ужесточающиеся ограничения по ресурсам и непрерывный рост объемов данных, с которым сталкиваются все заказчики.

Интеграция Commvault Complete Backup & Recovery Software, которое Commvault считает самым мощным и функциональным решением для резервного копирования и восстановления в индустрии, с системами HPE StoreOnce оптимизирует расходы на хранение данных, уменьшает сетевой трафик, обеспечивает бесшовную мобильность данных и упрощает управление данными. Кроме того, пользователи могут перемещать резервные копии данных в публичные, частные и гибридные облака в их исходном формате, надежно и с высокой эффективностью расходов. Эта возможность будет реализована с помощью новой функции HPE Cloud Bank Storage, которая, как планируется, будет включена в выходящую в ноябре текущего года следующую версию программного обеспечения HPE.

В новом совместном решении Commvault и HPE реализована поддержка дедупликации на стороне источника, для которой не требуется большая пропускная способность сети. Применение этого режима дедупликации не только уменьшает дублирование данных, но и уменьшает до минимума автоматизированное перемещение данных по мере их устаревания на системы хранения с более низкой стоимостью в соответствии с определенными политиками, и обеспечивает поддержку синтетического полного резервного копирования с использованием Catalyst Clone.

«Результатом нашего партнерства является выпуск надежных решений, с помощью которых заказчики могут управлять защитой своих данных независимо от того, где эти данные находятся, — отметил Патрик Осборн (Patrick Osborne), вице-президент HPE и генеральный менеджер подразделения Big Data and Secondary Storage. — HPE и Commvault предлагают платформу для управления и хранения данных, которая обеспечивает перемещение данных, их управление и использование как внутри инфраструктуры предприятия, так и в облаках».

StoreOnce Catalyst можно легко сконфигурировать с помощью пользовательского интерфейса Commvault, сделав всего несколько щелчков мышью. После запуска программное обеспечение Commvault управляет резервным копированием и перемещением данных для систем HPE StoreOnce точно так же, как для любого другого клиента Commvault. Благодаря тесной интеграции не требуется дополнительная настройка конфигурации клиента. Будущие обновления StoreOnce Catalyst будут включены в состав периодически выпускаемых пакетов Commvault service pack, поэтому заказчику не нужно будет самому отслеживать обновления StoreOnce Catalyst.

«Commvault и HPE привержены нашему стратегическому глобальному альянсу и предоставляют заказчикам лучшие в индустрии программные и аппаратные решения, которые не имеют аналогов, — сказал Оуэн Таранюк (Owen Taraniuk), руководитель направления Worldwide Partnerships and Market Development в Commvault. — Это расширение семейства наших совместных решений позволит удовлетворить требования новых рынков и внедрить всеобъемлющие стратегии управления данными, которые помогут заказчикам ускорить цифровую трансформацию своего бизнеса и снизить сложность ИТ».

Интеграция Commvault Complete Backup & Recovery Software с системами HPE StoreOnce является продолжением развития партнерства Commvault с HPE и позволит Commvault расширить свою клиентскую базу за счет заказчиков HPE из разных секторов рынка.