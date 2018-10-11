Сбербанку переданы сертификаты безопасности ЦОД «Сколково»

Сбербанку переданы сертификаты Uptime Institute TIER III, которые говорят о соответствии международным стандартам безопасности ранее введенных в эксплуатацию модулей Центра обработки данных «Сколково». Документы вручил старшему вице-президенту, руководителю блока «Технологии» Сбербанка Давиду Рафаловскому управляющий директор Uptime Institute по России и СНГ Алексей Солодовников.

Центр обработки данных (ЦОД) Сбербанка «Сколково» — datа-центр мощностью 30 МВт и вместимостью до 5 экзабайт информации. Состоит из пяти модулей. Строительство было начато 25 апреля 2016 года. После введения в эксплуатацию всех модулей он станет крупнейшим в России и одним из крупнейших в Европе.

Уровень надежности ЦОД по международной системе оценки (Uptime Institute) — TIER III, что предполагает показатель доступности не менее 99,98 % и обеспечит функционирование ИТ-систем в режиме 24 х 7. ЦОД уже награжден премией RUSSIAN DATA CENTER AWARDS' 2017 — в номинации «Проект года».

Испытания подтвердили, что технологические модули № 1 и 2 ЦОД соответствуют стандарту Uptime Institute Tier Standard: Topology. Сертификация модулей № 3, 4 и 5 запланирована на IV квартал 2018 года.