КБ «Стрелка» и Cisco займутся локализацией решений «умный город» в России

КБ «Стрелка» и Cisco объявили о подписании соглашения о намерениях, согласно которому компании планируют совместно развивать решения по направлению «Умный Город», в том числе в части их локализации в России.

В рамках сотрудничества КБ Стрелка и Cisco планируют участвовать в разработке стратегии развития по направлению «Умный Город» и пилотировании таких решений в различных регионах РФ. Важной частью подписанного соглашения является, в частности, то, что КБ Стрелка станет первой российской компанией, которая локализует панель управления решения Cisco Kinetic for Cities.

Результатом сотрудничества должно стать создание интеллектуальной инфраструктуры в регионах РФ, основанной на решениях, повышающих эффективность управления городским хозяйством и оптимизирующих внедрение новых услуг.

«КБ Стрелка является уникальной компанией с большим опытом реализации комплексных проектов, которая рассматривает город как комплексную систему, направленную на создание комфортной среды для жизни. Cisco, со своей стороны, обладает уникальным опытом и знаниями, которые позволяют сделать город не только комфортным, но и «умным». Все это позволит нашему сотрудничеству быть максимально эффективным, - отметил Амр Салем, вице-президент Cisco по работе с заказчиками государственного сектора. – Мы активно взаимодействуем с госструктурами по всему миру: только в Европе уже запущено более 100 проектов, в рамках которых мы в качестве эксперта помогаем строить «Умные города». Также мы рады, что КБ Стрелка первой в России займется локализацией Cisco Kinetic for Cities».

«Цифровизация городов — необратимый процесс, который изменит наши города в 21 веке так же сильно, как в 20 веке их изменил автомобиль. Задача КБ Стрелка сегодня заключается в том, чтобы создавать решения, которые позволят российским городам и их жителям быть конкурентоспособными на глобальном и региональном уровне. Для нас важно сотрудничать с мировым лидером цифровых систем для городов и разрабатывать транспортные, экономические и пространственные решения, которые отвечают потребностям современных горожан», — сказал генеральный директор КБ «Стрелка» Денис Леонтьев.