«Такском» дополнил «Картотеку документов» функциональностью для маркировки и прослеживания товаров

«Такском» дополнил свой продукт «Картотека документов» новой функциональностью – «Станция сканирования» − для автоматизации работы в условиях необходимости осуществления маркировки и прослеживания товаров.

В основе этого самостоятельного решения на платформе 1С лежит электронный документооборот. Разработчики считают свое решение оптимальным, так как оно способно объединить всех участников и облегчить переход на ведение бизнеса по новым правилам маркировки.

Кроме того, в «Картотеке» также появилась функция сбора комплекта документов за произвольный период в рамках договоров, по которым осуществлялись финансовые операции, оказывались услуги, отгружались товарно-материальные ценности, – то есть продукт отфильтровывает «пустые» договоры.

Последняя разработка – подбор документов на основании XML-данных, что позволит загрузить XML-файл книги покупок при представлении в ФНС, и программа автоматически подберет все связанные с данной книгой документы. Автоматический подбор документов значительно ускоряет затратный по времени процесс.

«Картотека документов» − это большой интеграционный проект по оптимизации и администрированию бизнес-процессов компании, в том числе и в новых условиях маркировки и прослеживания товаров. Являясь универсальной платформой внешнего и внутреннего документооборота компании, она позволяет объединить и дополнить информационные потоки из различных разрозненных учетных систем, систем электронного архива и документооборота на предприятии, формируя единый источник данных для подготовки комплектов документов для передачи в ФНС, судебные органы, предоставления контрагентам или внутреннего использования.

В «Картотеке документов» появилась функциональность для маркировки и прослеживания товаров

Для передачи подготовленных комплектов документов в «Картотеке документов» реализованы различные сценарии: к примеру, выгрузка сформированного комплекта в ответ на требование ФНС для последующей передачи через программы сдачи отчетности, обеспечивающие поддержку существующих бизнес-процессов работы с документами. Встроенные модули B2B- и EDI-документооборота обеспечивают обмен документами и данными по защищенным каналам связи через оператора «Такском» с контрагентами.

Для контроля документооборота есть возможность отслеживать готовность комплектов документов к отправке, их полноту, ставить задачи, согласовывать документы, причем задачи на подготовку документов ставятся как пользователям «Картотеки документов», так и внешним пользователям – например, по электронной почте.

«Такском» развивает функциональные возможности «Картотеки документов», отвечая вызовам цифровой экономики. «Умный продукт» «затачивается» под каждого клиента. При создании и внедрении технологической платформы меняется не только бизнес-модель компании, но и сознание всех участников цифрового процесса. Обновленная «Картотека документов» обеспечит бесшовное вхождение в процесс маркировки и прослеживания товаров, а также ускорит переход бизнеса в цифру.