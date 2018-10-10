2Test поставляет средства подвижной радиосвязи для АЭС «Росатома»

2Test, российский поставщик оборудования и программных решений профессиональной подвижной радиосвязи и официальный партнер Motorola Solutions в России, по итогам двух тендеров заключил контракты на поставку средств радиосвязи стандарта TETRA для филиалов «Концерна Росэнергоатом» — Белоярская АЭС и Смоленская АЭС.

Согласно подписанным договорам 2Test реализует поставки портативных радиостанций TETRA серии MTP3550 производства Motorola Solutions, а также комплектующих к ним, для обеспечения надежных коммуникаций на двух АЭС «Концерна Росэнергоатом». Сотрудничество также предполагает консультации заказчика, гарантийное сопровождение поставленного оборудования, возможности расширенной технической поддержки.

Поставляемые 2Test многофункциональные портативные радиостанции стандарта TETRA Motorola MTP3550 гарантируют надежную бесперебойную связь даже в сложных условиях эксплуатации, характеризуются высокой производительностью при длительной автономной работе.

Высокая чувствительность приемника обеспечивает большую дальность связи, а выходная мощность классов 3L (1,8 Вт) и 4 (1 Вт) увеличивает эффективность работы раций при использовании в помещениях. Качество звука и прочность конструкции радиостанций гарантируют надежность эксплуатации в промышленных условиях АЭС: шума, пыли, вибраций, а также в экстренных ситуациях.

Радиостанции TETRA Motorola MTP3550 проходят технические испытания, имитирующие интенсивное использование устройств в течение пяти лет. Сертификация подтверждает высокий уровень качества и длительный срок эксплуатации раций.

Преимущества радиостанций TETRA MTP3550 для АЭС: передача текстовых сообщений для быстрого реагирования; экстренные голосовые службы — наличие сигнала тревоги, адреса для экстренных вызовов, определение местоположения абонента; обмен информацией и данными по Bluetooth; большое количество приложений для работы; интегрированная защита передачи данных; высокая производительность; работа в сложных условиях эксплуатации; длительный срок службы.

Филиал «Концерна Росэнергоатом» Белоярская АЭС является одной из первых в большой ядерной энергетике СССР и единственной в России атомной станцией с энергоблоками разных типов.

Смоленская АЭС – градообразующее ведущее предприятие области, крупнейшее в топливно-энергетическом балансе региона.