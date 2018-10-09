Партнерские веб-ресурсы НПФ «Согласие» работают в облаке КРОК

Негосударственный пенсионный фонд Согласие ( «НПФ Согласие») перенес в облако КРОК инфраструктуру своих web-ресурсов, включая корпоративный сайт, портал для партнеров по привлечению пенсионных накоплений и личные кабинеты клиентов.

С начала прошлого года «НПФ Согласие» ведет активную работу по привлечению пенсионных накоплений граждан. Чтобы гарантировать стабильную работу фронт-офисных систем, руководство фонда приняло решение задублировать web-ресурсы фонда в облако КРОК. В результате проекта АО «НПФ Согласие» обеспечил непрерывную работу сайтов для клиентов и партнеров, а также уменьшил капитальные затраты на инфраструктуру.

«Первое правило пенсионного фонда – быть максимально открытым для клиентов и партнеров, предоставляя актуальную информацию в удобное для них время. Именно поэтому для нас было важно обеспечить круглосуточную бесперебойную работу наших web-ресурсов, через которые получают доступ в личные кабинеты наши клиенты и партнеры. Резервирование наших ресурсов в облачной инфраструктуре КРОК обеспечило нас производительной инфраструктурой и помогло параллельно с этим уменьшить нагрузку на бизнес в виде капитальных затрат», — сказал Иван Захаров, ИТ-директор «НПФ Согласие».

Ключевыми требованиями к облачной инфраструктуре со стороны заказчика стали наличие надежного дата-центра, соответствующего требованиям Uptime Institute уровня TIER III, а также квалифицированная поддержка на всем жизненном цикле проекта, начиная со стадии подготовки к миграции до этапа эксплуатации облачной инфраструктуры и внесения изменения в архитектуру web-сервисов. В частности, команда КРОК

Облачные сервисы консультирует ИТ-сотрудников «НПФ Согласие» по вопросам, касающимся развития программной инфраструктуры сайтов, устанавливает и настраивает ПО, осуществляет администрирование и поддержку. Услуга оказывается в формате managed services.

«Квалифицированная команда — наше ключевое конкурентное преимущество наравне с высокой производительностью облачной платформы и удобными инструментами для управления ресурсами. Похоже, ушло то время, когда облачный провайдер лишь предоставлял инфраструктуру, не вникая в процессы заказчика. Сегодня поставщик облачных услуг – это профессиональный консультант, который направляет клиента, проактивно решает поставленные задачи, в ряде случаев полностью берет на себя все вопросы, касающиеся поддержки не только базовых ИТ, но систем верхнего уровня», — отметил Максим Березин, директор по развитию бизнеса КРОК «Облачные сервисы».