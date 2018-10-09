«Алроса» управляет недвижимостью с помощью SAP

«Алроса» автоматизировала процессы управления недвижимостью и земельными участками на базе SAP Real Estate Management. Новая система помогла компании сократить время на подготовку квартального отчета по объектам недвижимости с 5 до 1.5 дней, а пакета документов для аудита – с 4 часов до 5 минут. Проект реализован при участии консультантов «Тимлис».

До внедрения системы процессы управления недвижимостью и земельными участками работали на базе ПО собственной разработки. Данные реестра объектов копировались из локальных систем в центральную один раз в месяц, в результате чего информация в ней быстро устаревала. Помимо этого, приложения для ведения договоров и бухучета не были интегрированы, что порождало ошибки в расчетах.

В ходе проекта все процессы управления недвижимостью были объединены в единое цифровое пространство компании на базе SAP ERP. Сегодня вся информация о кадастровом учете и государственной регистрации объектов, включая скан-копии документов, хранится в электронном архиве и доступна онлайн. Это позволяет сотрудникам отдела управления в реальном времени видеть всю актуальную информацию. Помимо этого, приведены к единому стандарту и автоматизированы алгоритмы расчета арендной платы за земельные участки, что исключает ошибки в подсчетах, связанных с человеческим фактором. Это значительно повысило скорость внесения и качество информации в системе. Появление полноценного архива электронных документов, связанных с недвижимостью, позволило сократить бумажный документооборот в этой сфере. Платформа также обладает аналитическим функционалом, что позволяет в онлайн режиме формировать отчеты как по отдельным подразделениям, так и по компании в целом.

«Вначале сотрудники отдела управления недвижимостью отнеслись к проекту скептически: на тот момент они использовали собственное приложение, на разработку которого ушло около 10 лет. Однако в процессе внедрения пользователи освоили базовые навыки и инструменты по работе с системой, и благодаря их активной поддержке мы завершили сложный проект в короткие сроки. По итогам проекта мы получили качественную и количественную отдачу. Полученные результаты – хороший драйвер для проведения цифровой трансформации в других бизнес-сферах компании», - отметил Дмитрий Чибисов, начальник управления информационных технологий и связи АК «Алроса».

«Сотрудничеству АК «Алроса» и SAP уже более 15 лет, за эти годы была создана корпоративная информационная система управления и автоматизирована общехозяйственная деятельность большинства предприятий. Данный проект – новая составляющая роста и укрепления бизнеса «Алроса». Руководство компании получило инструмент для оперативного анализа использования объектов недвижимости, с помощью которого можно принимать взвешенные решения и эффективно распоряжаться активами», - отметил Алексей Леонтович, заместитель генерального директора SAP CIS.

«Решение SAP REM обеспечило автоматизацию всех бизнес-процессов в области управления объектами недвижимого имущества и земельными отношениями АК «Алроса», которые ранее были доступны пользователям в локальном ПО. Под управлением АК «Алроса» находится более 3000 объектов недвижимого имущества и более 1000 собственных и арендованных земельных участков. Объекты распределены организационно между 35 предприятиями, находящимися в различных регионах. Типовое решение от SAP было доработано и адаптировано в соответствии с требованиями законодательства РФ. Внедрение происходило быстро и успешно в том числе и благодаря поддержке сотрудников заказчика. Это был интересный, масштабный проект в рамках общей стратегии развития ИТ ландшафта АК «Алроса» на базе SAP», - отметил Алексей Гераскин, архитектор «Тимлис».