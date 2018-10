ЦОД «Компрессор» компании КРОК проработал без простоев 2500 дней

КРОК объявила о том, что ее флагманский ЦОД сети дата-центров работает без остановки с момента запуска в эксплуатацию осенью 2011 года, обеспечивая стабильную работу вычислительного оборудования заказчиков и высокую доступность корпоративных ИТ-систем. Почти 300 российских и международных компаний обеспечивают непрерывную работу своего бизнеса, размещая ИТ-инфраструктуру в дата-центрах и облаке КРОК.

Банки, торговые сети, транспортные и логистические компании, digital-сервисы используют дата-центры и облачную платформу КРОК для размещения приложений по поддержке онлайн-продаж, автоматизированных банковских систем, логистические системы, ERP- и CRM-приложения, платформы по обработке платежей и другие важные компоненты цифровой инфраструктуры.

Бесперебойная работа ЦОД обеспечивается в соответствии с лучшими практиками рынка по отказоустойчивости и эксплуатации дата-центров. На этапе строительства ЦОД «Компрессор» проектировался по стандартам Uptime Institute и соответствует уровню Tier III по сертификации Certification of Design Documents. В дальнейшем объект успешно прошёл аудит на соответствие Tier Certification of Constructed Facility и Operational Sustainability. Это означает, что проект полностью соответствует реально построенному объекту и ориентирован на процессный подход.

Чтобы повысить качество контроля предоставления услуг, ЦОД КРОК на протяжении всего срока эксплуатации проходят регулярные внешние аудиты в ходе которых проводится независимая оценка инфраструктуры и навыков команды дата-центра. Такой подход позволяет выявить новые точки для улучшения сервисов и оптимизировать процессы эксплуатации дата-центров. Благодаря этому заказчики КРОК получают гарантированный уровень оказания услуг, подтверждённый профессиональными экспертными оценками.

«ЦОД «Компрессор» работает без сбоев семь лет. За это время мы провели большое количество работ по улучшению качества сервисов. Внутри команды ЦОД сформировалась целая культура улучшений. Нашим основным преимуществом остается высокая квалификация команды ЦОД, определяющая технологическое лидерство КРОК на рынке коммерческих дата-центров. Экспертиза интегратора и оператора ЦОД позволяет нам делать комплексные проекты по сопровождению и проектированию ИТ-инфраструктуры, оказывать услуги по сервисному обслуживанию и предоставлять широкий спектр ИТ-сервисов нашим заказчикам», –– сказал Павел Горюнов, технический директор сети дата-центров компании КРОК.

За семь лет бесперебойной работы ЦОД разработан универсальный стандарт размещения оборудования в дата-центрах КРОК и SLA, которые обеспечивают гарантированный уровень доступности услуг ЦОД на уровне 100%. Стабильная работа вычислительных комплексов и оптимальное охлаждение стоек поддерживается с помощью автоматизированной системы прецизионного мониторинга микроклимата собственной разработки на основе технологий интернета вещей (IoT, Internet of Things). Эти решения разработаны командой экспертов КРОК и внедрены в дата-центрах в 2018 году.

В рамках повышения энергоэффективности в ЦОД «Компрессор» развернуто специальное решение по разграничению потоков воздуха горячего и холодных коридоров. Оно позволяет дата-центру функционировать в более экономичном режиме и обеспечивать равномерное охлаждение в машинных залах. Обеспечение оптимальной нагрузки на инженерные системы снижает потребление электроэнергии и помогает более гибко управлять ресурсами инженерных систем. Такой подход позволяет сохранять гарантированные параметры температуры и влажности в серверных помещениях ЦОД.

На базе инфраструктуры дата-центра «Компрессор» заказчикам предоставляется широкий портфель услуг по аутсорсингу вычислительной инфраструктуры. Они включают в себя размещение в ЦОД или использование ресурсов облачной платформы КРОК, аренду выделенной инфраструктуры и создание виртуальных изолированных сред (частных облаков), облачное резервное копирование (BaaS, Back Up as a Service) и обеспечение катастрофоустойчивости (DRaaS, Disaster Recovery as a Service, которые предлагаются также по модели управляемых сервисов (managed services).

В 2017 году ЦОД «Компрессор» и облако КРОК были сертифицированы на соответствие PCI DSS — стандарту индустрии платежных карт, всесторонне регламентирующему вопросы информационной безопасности электронных финансовых операций. Благодаря этому заказчики КРОК из числа финансовых организаций, онлайн-ритейла, провайдеров платежных услуг и других компаний, принимающих платежи по банковским картам от клиентов через свои сайты, получают доступ к инфраструктуре, подготовленной в соответствии с требованиями стандарта.