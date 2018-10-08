«Ред Софт» и «Код Безопасности» протестировали свои продукты на совместимость

«Ред Софт» и «Код Безопасности» протестировали на совместимость свои продукты в целях углубления технологического партнерства. В ходе испытаний была подтверждена корректность работы СКЗИ «Континент-АП» производства «Код Безопасности» на российской операционной системе РЕД ОС производства «Ред Софт». По итогам проведенных работ был подписан двусторонний сертификат совместимости.

СКЗИ «Континент-АП» обеспечивает удаленный доступ пользователей к ресурсам защищенной корпоративной сети с компьютеров, не входящих в защищаемые сегменты сети. Абонентский пункт для передачи данных соединяется с сервером доступа, проверяющим полномочия на доступ и разрешающим доступ к ресурсам защищенной сети. Он также обеспечивает криптографическую защиту данных, передаваемых в открытых каналах связи по протоколу TCP/IP. Комплекс зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№ 233).

РЕД ОС - многопользовательская, многозадачная операционная система на основе ядра Linux и пакетной базы RPM-формата, функционирующая на широком спектре аппаратных платформ, серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751). Соответствует требованиям информационной безопасности по профилю защиты операционных систем типа «А» четвертого класса защиты ИТ.ОС.А4.ПЗ, утвержденным приказом ФСТЭК России от 19 августа 2016 г. № 119.

«Ред Софт и Код Безопасности входят в Комитет по интеграции программного обеспечения при АРПП «Отечественный софт». Мы ведем плотную работу как на полях Комитета, так и в двустороннем формате. Тестирование на совместимость наших продуктов позволит в ближайшем будущем предложить пользователю расширенный спектр функций на российской операционной системе РЕД ОС», - отметил заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустамов Рустам.