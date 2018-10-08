НПФ «Сафмар» завершил автоматизацию финансового учета и отчетности по XBRL и ОСБУ на программах «Синтегро консалтинг»

«Синтегро консалтинг» реализовала комплексный проект по подготовке и сдаче отчетности НПФ «Сафмар». По условиям проекта системный интегратор в сентябре завершил перевод финансовой отчетности на формат XBRL, а годом ранее автоматизировал учет в соответствии с единым планом счетов (ЕПС) и отраслевыми стандартами бухгалтерской отчетности (ОСБУ).

В январе 2018 г. НПФ «Сафмар» подписал с «Синтегро консалтинг» договор на внедрение программного решения «Фабрика XBRL». Используя «Фабрику», фонд в сентябре успешно сдал регулятору ежемесячную надзорную отчетность за август, а в октябре планирует сдать квартальную надзорную и бухгалтерскую отчетность за 9 месяцев 2018 г. Таким образом, уже через шесть месяцев после старта внедрения программного обеспечения было полностью автоматизировано более 100 форм отчетности.

«Фабрика XBRL» разработана специально под требования Банка России к отчетности нефинансовых организаций. Программа дополняет ранее внедренное НПФ «Сафмар» решение по ОСБУ и позволяет автоматически заполнить показатели XBRL из внешней базы бухгалтерского учета. В то же время «Фабрика XBRL» настраивается под любые информационные системы, на высокой скорости обрабатывает большие объемы данных.

«Новые нормативные требования регулятора по внедрению XBRL-отчетности стали вызовом для всей отрасли негосударственных пенсионных фондов. Работа с программой партнера позволила в сжатые сроки реализовать проект по переходу на XBRL-формат. Финансовая отчетность была сдана в срок и с первого раза прошла проверку в Банке России», – отметила заместитель финансового директора НПФ «Сафмар» Эльмира Чудина.

Годом ранее в НПФ «Сафмар» была внедрена программа «Синтегро ОСБУ». Решение представляет собой гибкую адаптивную систему ведения бухгалтерского учета. Оно позволяет подготовить и сдать отчетность по ОСБУ и стандартам ЕПС. Система отвечает требованиям регулятора, вступившим в силу в 2017 г., и при необходимости может быть доработана в соответствии с новыми регламентами и законами.

«В настоящее время мы продолжаем работу с НПФ «Сафмар» и обсуждаем возможность дальнейшего развития системы в интересах клиента – внедрение модуля бюджетирования к системе ОСБУ. Наша компания подходит к решению задач комплексно, и проект с НПФ «Сафмар» – не исключение. Каждый блок проекта, реализованного в интересах фонда, соответствует актуальным требованиям регулятора. То, что один из крупнейших НПФ выбрал решения нашей компании, говорит о профессионализме команды и узнаваемости продуктов на рынке», – сказал Сергей Тушев, генеральный директор «Синтегро консалтинг».

Стороны также подписали договор на информационно-техническое сопровождение, которое включает в себя обновления для встроенного ПО и консультации специалистов интегратора.