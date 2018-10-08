GMCS запустила BI-систему в «Л.Арго»

GMCS разработала для «Л.Арго», крупного дистрибутора на рынке детских товаров, BI-систему на базе QlikView. Решение обеспечивает анализ ключевых финансовых и операционных показателей дистрибуторского бизнеса.

Разработано 9 информационных панелей (дашбордов). С их помощью «Л.Арго» анализирует продажи в необходимых разрезах (структура и динамика выручки, клиенты и другие показатели), контролирует финансовые показатели и управляет дебиторской задолженностью, отслеживая сроки ее погашения. BI-система используется также для эффективного планирования продаж, анализа логистических процессов, дистрибьюторского анализа – компания может своевременно выявлять изменения рынка и оперативно реагировать на них.

BI-система позволяет «Л.Арго» оценивать деятельность менеджеров по продажам: контролировать исполнение поставленных планов, отслеживать эффективность работы по сделкам и прочее. Работа каждого менеджера максимально прозрачна и понятна, что немаловажно в дистрибуторском бизнесе.

«Чтобы поддерживать конкурентоспособность и предлагать клиентам лучший ассортимент и условия, важно иметь качественные данные. Во многом именно аналитика является базой для цифровизации дистрибуторского бизнеса. QlikView отвечает нашим потребностям – это действительно понятная и визуально приятная аналитическая система, с которой удобно работать каждый день. Каждый год мы кратно увеличиваем количество рабочих мест QlikView, привлекая все больше бизнес-пользователей подкреплять свою деятельность данными», – отметил Давид Адамия, начальник отдела ИТиС «Л.Арго».

В процессе реализации проекта GMCS использовала собственные наработки. По настоящее время система развивается при активном участии специалистов GMCS.

«Мы работаем с «Л.Арго» более 2 лет, быстро реагируя на новые запросы заказчика. Такой подход в стиле agile позволяет наращивать возможности системы оптимальным для потребностей бизнеса образом», – отметила Мария Федулкина, руководитель проектов дирекции вертикальных решений GMCS.