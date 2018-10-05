Oracle запустила автономный сервис NoSQL Database

Oracle объявила о выпуске Oracle Autonomous NoSQL Database - новейшего дополнения к портфолио автономных баз данных Oracle Autonomous Database. Разработанная для рабочих нагрузок, требующих быстрого и предсказуемого отклика в простых операциях, самоуправляемая база данных позволяет разработчикам развертывать разнообразные приложения для массового использования, в том числе с функциями персонализации пользовательского интерфейса, формирования корзины покупателя, оперативного обнаружения мошенничества, а также создавать игры и рекламные приложения.

Благодаря инновационным возможностям машинного обучения автономная база данных Oracle Autonomous NoSQL Database на 70% дешевле Amazon DynamoDB и обеспечивает значительно более высокую надежность базы данных NoSQL с доступностью 99,95%.

Полностью управляемая автономная база данных Oracle Autonomous NoSQL Database работает с приложениями NoSQL, где требуется низкая латентность, гибкость модели данных и эластичное масштабирование. Используя простые API-интерфейсы, разработчики могут сконцентрироваться непосредственно на создании приложений, не беспокоясь об управлении серверами, расширении емкости хранилища данных, развертывании кластеров, инсталляции программного обеспечения или формировании резервных копий. Они могут просто указать пропускную способность и емкость, которые хотят получить, а ресурсы распределяются и соответственно масштабируются для удовлетворения требований динамически меняющейся рабочей нагрузки.

«Мы продолжаем использовать наши революционные автономные возможности для трансформации рынка баз данных, - сказал Эндрю Мендельсон, исполнительный вице-президент Oracle по направлению Database. - Наш новейший самоуправляемый облачный сервис Oracle Autonomous NoSQL Database обеспечивает исключительную надежность и производительность при очень низком уровне затрат на получение чрезвычайно гибкой среды разработки приложений».

Oracle Autonomous Database обеспечивает исключительную производительность и помогает снизить риски и затраты предприятий. Автономные базы данных, работающие в инфраструктуре Oracle Cloud, обладают свойствами самоуправления, самозащиты и самовосстановления, автоматизируя ключевые процессы управления, включая применение патчей, настройку и обновление, чтобы обеспечить автоматическое функционирование критичной инфраструктуры. Oracle Autonomous NoSQL дополняет уже представленные в этом году автономные сервисы Oracle Autonomous Transaction Processing и Oracle Autonomous Data Warehouse. Каждый облачный сервис баз данных настроен на определенную рабочую нагрузку.

Сервис Oracle Autonomous NoSQL Database предоставляет множество функций для удовлетворения потребностей современных разработчиков. Автономная база данных Oracle Autonomous NoSQL Database спроектирована как гибкое, ориентированное на разработчиков решение. Сервис поддерживает ключевые ценные для разработчиков API, в том числе простой декларативный SQL API, интерфейсы командной строки, а также гибкие модели представления данных, включая реляционную и ad-hoc JSON.

Сервис предлагает непроприетарный язык SQL, обеспечивающий инновационную совместимость между стандартными реляционными моделями и стандартными моделями данных JSON. У пользователей также есть возможность развертывания и запуска одного и того же приложения в облаке или локально, на своей площадке, без привязки к конкретной платформе.

Предоставляя SDK и поддержку популярных языков программирования, включая Python, Node.JS и Java, Oracle предлагает решение для простой разработки приложений с возможностями легкого подключения к Oracle Autonomous NoSQL Database.