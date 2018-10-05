«Нанолек» готовится к введению маркировки лекарств с помощью SAP Track&Trace

«Нанолек», российская биофармацевтическая компания, завершила первый этап проекта по подготовке к введению обязательной маркировки лекарственных препаратов: реализовала интеграцию SAP Advanced Track&Trace for Pharmaceuticals (ATTP) с государственной системой отслеживания лекарств ФГИС МДЛП / ГИС «Маркировка».

«Маркировка 100% лекарственных препаратов станет обязательной с 2020 г. Сейчас обсуждается предложение ввести криптозащиту при маркировке лекарств. Как и большинство компаний, мы не поддерживаем данное предложение. Оно потребует дополнительных вложений, сделает проекты по расширению и локализации производства лекарственных препаратов или трансферу технологий не такими привлекательными для инвесторов и партнеров. Тем не менее, мы рассчитываем, что выбранное решение позволит нам соответствовать всем требованиям регуляторов, если будет решено использовать криптозащиту. Не ждем, но готовимся», – сказал Михаил Некрасов, генеральный директор компании «Нанолек».

Пилотный проект, стартовавший в ноябре 2017г., был выполнен российским представительством немецкой компании 3Keys, которая имеет большой опыт в реализации проектов по Track&Trace на основе решений SAP в фармацевтике.

«На следующих этапах проекта предстоит модернизировать производственные линии и внедрить программно-аппаратный комплекс, а также изменить производственные и логистические процессы, обучить персонал, завершить регистрационные действия. Сроки очень сжатые, и чтобы учесть максимум нюансов, мы привлекли международных партнеров с большим опытом подобных внедрений, для кого этот проект не будет инновацией», – отметил Александр Пинкус, директор департамента информационных технологий компании «Нанолек».

«Интеграция с системой маркировки готовых лекарственных средств – это логичное продолжение нашего давнего сотрудничества с компанией "Нанолек", где мы уже внедряли SAP ERP на производственной площадке в Кировской области. Для фармацевтических компаний качество продукции – это очень важный момент, и системы SAP как раз позволяют "Нанолек" быть уверенной во всех ключевых процессах по производству и контролю качества своей продукции на всех этапах, а также в соблюдении необходимых требований регулятора», – сказал Алексей Петунин, заместитель генерального директора, директор по работе с партнерами, средним и малым бизнесом SAP CIS.

«Мы рады принести на российский рынок международный опыт, накопленный нашей командой за многие годы реализации проектов внедрения систем для управления маркировкой и контроля движения продукции по товаропроводящий цепи. Совместно с компанией "Нанолек" нам удалось реализовать проект по интеграции системы SAP ATTP с государственной системой ФГИС МДЛП, что стало первым подобным проектом на территории России. Несмотря на то, что до начала обязательной маркировки лекарственных средств остается почти полтора года, мы рекомендуем остальным участникам фармацевтического рынка начинать реализацию проектов уже сейчас. Нужно понимать, что подобные проекты затрагивают большое количество ключевых бизнес-процессов фармацевтических компаний, и, в связи с этим, требуют вовлечения не только департамента ИТ, но и руководителей бизнеса. Кроме того, на российском рынке, по нашему мнению, наблюдается недостаток консалтинговых компаний, которые обладают экспертизой по реализации подобных проектов», – отметил управляющий партнер 3Keys Степан Лялин.